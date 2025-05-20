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Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии - РИА Новости, 20.05.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
13:27 20.05.2025 (обновлено: 16:36 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/sotrudnichestvo-2018043821.html
Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии
Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии - РИА Новости, 20.05.2025
Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии
Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии, на Российско-Китайском форуме подписано соответствующее соглашение, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:27:00+03:00
2025-05-20T16:36:00+03:00
хабаровский край
китай
хабаровск
амур (река)
дмитрий демешин
российский союз туриндустрии (рст)
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ХАБАРОВСК, 20 мая - РИА Новости. Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии, на Российско-Китайском форуме подписано соответствующее соглашение, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". "В рамках Российско-Китайского форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии. Оно поможет нам организовать совместные мероприятия и программы по активизации внутреннего туризма. В частности, предусмотрены проекты по восстановлению и развитию круизного туризма на Амуре", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что круизное судоходство по реке Амур было очень активным с 1970 по 2000 годы. Сегодня это направление представлено преимущественно экскурсионными, прогулочными и развлекательными маршрутами. Но водный туризм, в том числе круизный и яхтенный, - один из приоритетных и перспективных видов туризма в регионе. Сейчас туристический потенциал Хабаровского края не реализован в полной мере, указал глава региона. Именно в этом направлении край будет действовать, в том числе в партнёрстве с Российским союзом туриндустрии. Накануне, Демешин рассказал во время пленарной сессии "Россия и Китай: объединяя усилия во имя общего процветания", что освоение Большого Уссурийского острова должно стать толчком не только для открытия прогулочных трансграничных маршрутов вокруг острова. Он предложил организовать международные речные круизы: от Харбина по Сунгари через Тунцзян до Большого Уссурийского и далее Николаевска-на-Амуре - с выходом в Охотское море к Шантарским островам. Всего - более 2 тысяч километров. Губернатор сообщил также, что среди вариантов названия маршрута - "Амур - река тысячелетий". Одновременно планируется наращивать мощности на краевых верфях, в том числе в строительстве новых круизных теплоходов, катамаранов, судов на электротяге в сотрудничестве с китайскими партнерами. Кроме того, Демешин сообщил, что регион уже готовится к кратному росту китайских туристов через остров Большой Уссурийский. Он предложил, учитывая уникальный приграничный статус острова, рассмотреть создание на нем специального правового режима для проектов в сфере высоких технологий, интернета, креативных индустрий, электронной торговли. Это позволит апробировать возможности специального права, валютных и клиринговых расчетов, а также сокращения сроков одобрения зарубежных инвестиций, регистрации предприятий. Также, для поддержки проектов на острове, предложил создать совместную российско-китайскую инвестплатформу со штаб-квартирой в Хабаровске. Еще губернатор хочет запустить на Большом Уссурийском международный летний фестиваль воздушных змеев "Амурский дракон" и включить в его программу возможность подняться на воздушных шарах. После запуска погран перехода планируется также проведение международных авто- и велопробегов по приграничным территориям, сделать парусную регату ежегодной. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
https://ria.ru/20250513/pasportizatsija-2016628961.html
https://ria.ru/20250513/habarovsk-2016620029.html
https://ria.ru/20250512/demeshin-2016453149.html
китай
хабаровск
амур (река)
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китай, хабаровск, амур (река), дмитрий демешин, российский союз туриндустрии (рст)
Хабаровский край, Китай, Хабаровск, Амур (река), Дмитрий Демешин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии

Губернатор Демешин: Хабаровский край будет сотрудничать с союзом туриндустрии

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяПодписание соглашения о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии в рамках Российско-Китайского форума
Подписание соглашения о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии в рамках Российско-Китайского форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Подписание соглашения о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии в рамках Российско-Китайского форума
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ХАБАРОВСК, 20 мая - РИА Новости. Хабаровский край будет сотрудничать с российским союзом туриндустрии, на Российско-Китайском форуме подписано соответствующее соглашение, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова".
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"В рамках Российско-Китайского форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии. Оно поможет нам организовать совместные мероприятия и программы по активизации внутреннего туризма. В частности, предусмотрены проекты по восстановлению и развитию круизного туризма на Амуре", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что круизное судоходство по реке Амур было очень активным с 1970 по 2000 годы. Сегодня это направление представлено преимущественно экскурсионными, прогулочными и развлекательными маршрутами. Но водный туризм, в том числе круизный и яхтенный, - один из приоритетных и перспективных видов туризма в регионе. Сейчас туристический потенциал Хабаровского края не реализован в полной мере, указал глава региона. Именно в этом направлении край будет действовать, в том числе в партнёрстве с Российским союзом туриндустрии.
Накануне, Демешин рассказал во время пленарной сессии "Россия и Китай: объединяя усилия во имя общего процветания", что освоение Большого Уссурийского острова должно стать толчком не только для открытия прогулочных трансграничных маршрутов вокруг острова. Он предложил организовать международные речные круизы: от Харбина по Сунгари через Тунцзян до Большого Уссурийского и далее Николаевска-на-Амуре - с выходом в Охотское море к Шантарским островам. Всего - более 2 тысяч километров. Губернатор сообщил также, что среди вариантов названия маршрута - "Амур - река тысячелетий".
Одновременно планируется наращивать мощности на краевых верфях, в том числе в строительстве новых круизных теплоходов, катамаранов, судов на электротяге в сотрудничестве с китайскими партнерами.
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Кроме того, Демешин сообщил, что регион уже готовится к кратному росту китайских туристов через остров Большой Уссурийский. Он предложил, учитывая уникальный приграничный статус острова, рассмотреть создание на нем специального правового режима для проектов в сфере высоких технологий, интернета, креативных индустрий, электронной торговли. Это позволит апробировать возможности специального права, валютных и клиринговых расчетов, а также сокращения сроков одобрения зарубежных инвестиций, регистрации предприятий. Также, для поддержки проектов на острове, предложил создать совместную российско-китайскую инвестплатформу со штаб-квартирой в Хабаровске.
Еще губернатор хочет запустить на Большом Уссурийском международный летний фестиваль воздушных змеев "Амурский дракон" и включить в его программу возможность подняться на воздушных шарах. После запуска погран перехода планируется также проведение международных авто- и велопробегов по приграничным территориям, сделать парусную регату ежегодной.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
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Хабаровский крайКитайХабаровскАмур (река)Дмитрий ДемешинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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