https://ria.ru/20250520/smi-2018036806.html

СМИ: Киев включит в списки обмена с Москвой пленных, обвиненных в госизмене

СМИ: Киев включит в списки обмена с Москвой пленных, обвиненных в госизмене - РИА Новости, 20.05.2025

СМИ: Киев включит в списки обмена с Москвой пленных, обвиненных в госизмене

На Украине хотят включить в списки для предстоящего крупнейшего обмена пленными с Россией украинских граждан, обвиненных в госизмене, сепаратизме и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:04:00+03:00

2025-05-20T13:04:00+03:00

2025-05-20T23:53:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На Украине хотят включить в списки для предстоящего крупнейшего обмена пленными с Россией украинских граждан, обвиненных в госизмене, сепаратизме и коллаборационизме, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. "Накануне крупнейшего обмена пленными 1000 на 1000 в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме, коллаборационизме и прочих подобных, предлагая им пойти на обмен", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua". По информации источников издания, те, кому делают такие предложения, в основном являются гражданами Украины. "Это бизнесмены, малолетние "фотографы "прилетов" и военных объектов", поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого подставили. Российских граждан среди "политических" <…> мизерная часть", — приводит издание слова источника. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между Россией и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в этот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017470310.html

https://ria.ru/20250519/rossiya-2017941034.html

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россия, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, в мире