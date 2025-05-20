Слуцкий рассказал о подготовке меморандума России и Украины
Слуцкий: пункты меморандума Москвы и Киева должны иметь большой запас прочности
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подготовка меморандума России и Украины о мирном договоре предполагает оттачивание деталей, каждый пункт документа должен иметь большой запас прочности, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил, что сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе "дьявол кроется в деталях".
"Лично президент Владимир Владимирович Путин координирует подготовку пунктов будущего меморандума по существу... да, надо, безусловно, дорабатывать, надо оттачивать детали. Каждый из пунктов будущего меморандума должен иметь под собой большой запас прочности", - сказал Слуцкий в эфире телеканала Россия 24.
По его мнению, после того, как текст меморандума будет готов, могут понадобиться дополнительные консультации с американской стороной.
"Надо будет после готовности меморандума и второго раунда так называемого Стамбула-2... возможно, провести дополнительные консультации с американской стороной, ещё раз свериться с Дональдом Трампом... Думаю, что вопрос о подготовке меморандума, его более или менее финишной редакции... Это может быть несколько дней, несколько недель, может быть, чуть больше", - считает Слуцкий.