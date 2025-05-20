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США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025
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17:47 20.05.2025 (обновлено: 17:54 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/siriya-2018104722.html
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио
Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:47:00+03:00
2025-05-20T17:54:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
сирия
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио."Дело не в переходных властях - мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден её покинуть. Мы обязаны быть готовы к эвакуации, иметь планы защиты от атак", - сказал он на слушаниях в сенате, которые транслировали федеральные телеканалы США.Он подчеркнул, что ситуация в Сирии остаётся нестабильной, и США не исключают вариант падения временного правительства арабской республики в ближайшие недели и перерастания ситуации в "масштабную гражданскую войну".
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в мире, сша, марко рубио, сирия
В мире, США, Марко Рубио, Сирия
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио

Рубио: США не исключают вариант падения временного правительства в Сирии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио.
"Дело не в переходных властях - мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден её покинуть. Мы обязаны быть готовы к эвакуации, иметь планы защиты от атак", - сказал он на слушаниях в сенате, которые транслировали федеральные телеканалы США.
Он подчеркнул, что ситуация в Сирии остаётся нестабильной, и США не исключают вариант падения временного правительства арабской республики в ближайшие недели и перерастания ситуации в "масштабную гражданскую войну".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
США и Саудовская Аравия берут под контроль Сирию
15 мая, 08:00
 
В миреСШАМарко РубиоСирия
 
 
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