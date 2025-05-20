https://ria.ru/20250520/siriya-2018104722.html

США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио

США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025

США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио

Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:47:00+03:00

2025-05-20T17:47:00+03:00

2025-05-20T17:54:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио."Дело не в переходных властях - мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден её покинуть. Мы обязаны быть готовы к эвакуации, иметь планы защиты от атак", - сказал он на слушаниях в сенате, которые транслировали федеральные телеканалы США.Он подчеркнул, что ситуация в Сирии остаётся нестабильной, и США не исключают вариант падения временного правительства арабской республики в ближайшие недели и перерастания ситуации в "масштабную гражданскую войну".

https://ria.ru/20250515/siriya-2016981433.html

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в мире, сша, марко рубио, сирия