https://ria.ru/20250520/siriya-2018104722.html
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио
Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:47:00+03:00
2025-05-20T17:47:00+03:00
2025-05-20T17:54:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио."Дело не в переходных властях - мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден её покинуть. Мы обязаны быть готовы к эвакуации, иметь планы защиты от атак", - сказал он на слушаниях в сенате, которые транслировали федеральные телеканалы США.Он подчеркнул, что ситуация в Сирии остаётся нестабильной, и США не исключают вариант падения временного правительства арабской республики в ближайшие недели и перерастания ситуации в "масштабную гражданскую войну".
https://ria.ru/20250515/siriya-2016981433.html
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, сирия
В мире, США, Марко Рубио, Сирия
США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио
Рубио: США не исключают вариант падения временного правительства в Сирии