Рейтинг@Mail.ru
Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018133297.html
Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма
Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма - РИА Новости, 20.05.2025
Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма
Россия адаптировалась к санкциям, которые западные страны используют как инструмент внешнего давления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:04:00+03:00
2025-05-20T21:04:00+03:00
россия
госдума рф
республика крым
владимир путин
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933015197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af488f6203a5054a7e23e0fa3142f515.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Россия адаптировалась к санкциям, которые западные страны используют как инструмент внешнего давления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. "Россия адаптировалась к попыткам внешнего давления, особенно подобным, политически ангажированным. Касаясь чувствительных сфер, санкции не окажут значительного влияния, в очередной раз демонстрируя истинные намерения отдельных политиков и сил в Европе", - сказал Нестеренко агентству. По его словам, установившийся прямой диалог по широкому треку международных вопросов между Россией и США, продолжает не давать покоя отдельным европейским лидерам и чиновникам ЕС. "Они последовательны в своем стремлении говорить ультиматумами и затягивать конфликт", - подчеркнул депутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250520/kallas-2018126103.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933015197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4916fbd24a7badcb3018472a5d1e4dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, республика крым, владимир путин, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Госдума РФ, Республика Крым, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма

Депутат Нестеренко: Россия адаптировалась к санкционному давлению Запада

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг России в Крыму
Флаг России в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Флаг России в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Россия адаптировалась к санкциям, которые западные страны используют как инструмент внешнего давления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Каллас пригрозила России 18-м пакетом санкций
Вчера, 20:01
"Россия адаптировалась к попыткам внешнего давления, особенно подобным, политически ангажированным. Касаясь чувствительных сфер, санкции не окажут значительного влияния, в очередной раз демонстрируя истинные намерения отдельных политиков и сил в Европе", - сказал Нестеренко агентству.
По его словам, установившийся прямой диалог по широкому треку международных вопросов между Россией и США, продолжает не давать покоя отдельным европейским лидерам и чиновникам ЕС.
"Они последовательны в своем стремлении говорить ультиматумами и затягивать конфликт", - подчеркнул депутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Придурки: Путин о тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России
13 мая, 16:19
 
РоссияГосдума РФРеспублика КрымВладимир ПутинЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала