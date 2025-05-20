https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018133297.html

Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма

Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма - РИА Новости, 20.05.2025

Россия адаптировалась к западным санкциям, заявил депутат от Крыма

Россия адаптировалась к санкциям, которые западные страны используют как инструмент внешнего давления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:04:00+03:00

2025-05-20T21:04:00+03:00

2025-05-20T21:04:00+03:00

россия

госдума рф

республика крым

владимир путин

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933015197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af488f6203a5054a7e23e0fa3142f515.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Россия адаптировалась к санкциям, которые западные страны используют как инструмент внешнего давления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. "Россия адаптировалась к попыткам внешнего давления, особенно подобным, политически ангажированным. Касаясь чувствительных сфер, санкции не окажут значительного влияния, в очередной раз демонстрируя истинные намерения отдельных политиков и сил в Европе", - сказал Нестеренко агентству. По его словам, установившийся прямой диалог по широкому треку международных вопросов между Россией и США, продолжает не давать покоя отдельным европейским лидерам и чиновникам ЕС. "Они последовательны в своем стремлении говорить ультиматумами и затягивать конфликт", - подчеркнул депутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250520/kallas-2018126103.html

https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, республика крым, владимир путин, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии