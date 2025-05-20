https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018043098.html

Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с Россией

Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 20.05.2025

Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с Россией

Великобритания внесла в санкционный список 18 судов, якобы связанных с российским "теневым флотом", перевозящим нефть, следует из опубликованного документа... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:26:00+03:00

2025-05-20T13:26:00+03:00

2025-05-20T13:26:00+03:00

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список 18 судов, якобы связанных с российским "теневым флотом", перевозящим нефть, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Великобритания вводит санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также вспомогательных средств флота", - говорится в сопутствующем заявлении британского МИД. Кроме того, в список внесен гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который якобы закупал корабли для теневого флота, и два российских капитана. "Великобритания также работает с партнерами над ужесточением предельных цен на нефть", - говорится в заявлении МИД Британии.

https://ria.ru/20250520/tramp-2018035074.html

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санкции в отношении россии, россия, великобритания, в мире