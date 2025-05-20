https://ria.ru/20250520/rudenya-2018114217.html
Руденя определил задачи в сфере бюджетной политики Тверской области
Руденя определил задачи в сфере бюджетной политики Тверской области - РИА Новости, 20.05.2025
Руденя определил задачи в сфере бюджетной политики Тверской области
Отчет об исполнении бюджета Тверской области за 2024 год рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:36:00+03:00
2025-05-20T18:36:00+03:00
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тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Отчет об исполнении бюджета Тверской области за 2024 год рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал в числе приоритетов бюджетной политики развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан. В прошедшем году была продолжена многолетняя тенденция роста доходной части областного бюджета, которая составила 121 миллиард 784 миллиона рублей. Важно, что существенно повысились поступления собственных налоговых и неналоговых доходов", — отметил губернатор. С 2019 года, начала реализации национальных проектов, объем собственных налоговых и неналоговых доходов в структуре областного бюджета практически удвоился и превысил 93 миллиарда рублей. При этом рост был достигнут по большинству бюджетообразующих видов налогов. Руденя поставил задачу продолжить в регионе работу по увеличению числа налогоплательщиков и объектов налогообложения, вводу в активный оборот земли. При этом, как подчеркнул губернатор, необходимо обеспечить все предусмотренные меры поддержки и возможности для развития коренных жителей Верхневолжья, в первую очередь семей с детьми, участников специальной военной операции, людей, работающих на предприятиях области, и других категорий граждан. Важнейшим направлением глава региона обозначил также поддержку промышленных производств, которые дают рабочие места и вносят вклад в общее развитие территории. Расходы областного бюджета в 2024 году составили 120,4 миллиарда рублей. Ключевыми направлениями стали образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. В том числе, была обеспечена реализация в Тверской области 13 президентских национальных проектов. В рамках Адресной инвестиционной программы введены объекты здравоохранения, спорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Это медицинский центр в Мокшино Конаковского округа и детская поликлиника в Твери, спортивный центр по видам гребли в областном центре, более 211 километров газовых сетей, дорожная инфраструктура. В 2024 году по сравнению с 2023-м на 1,7 миллиарда рублей выросли объемы поддержки промышленных предприятий региона. Особое внимание было уделено малому и среднему бизнесу. Почти 800 субъектов МСП воспользовались поддержкой через центр "Мой бизнес". Также обеспечена поддержка сферы туризма, включая реализацию проектов, дающих новые рабочие места жителям, и содействие в развитии муниципалитетов Тверской области по направлениям ремонта дорог, учреждений социально-культурной сферы, ЖКХ. Продолжается работа по снижению уровня государственного долга Тверской области. В настоящее время он представлен исключительно бюджетными кредитами.
https://ria.ru/20250520/rudenya-2018030797.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя определил задачи в сфере бюджетной политики Тверской области
Губернатор Руденя обозначил цели в сфере бюджетной политики Тверской области
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Отчет об исполнении бюджета Тверской области за 2024 год рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал в числе приоритетов бюджетной политики развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан. В прошедшем году была продолжена многолетняя тенденция роста доходной части областного бюджета, которая составила 121 миллиард 784 миллиона рублей. Важно, что существенно повысились поступления собственных налоговых и неналоговых доходов", — отметил губернатор.
С 2019 года, начала реализации национальных проектов, объем собственных налоговых и неналоговых доходов в структуре областного бюджета практически удвоился и превысил 93 миллиарда рублей. При этом рост был достигнут по большинству бюджетообразующих видов налогов.
Руденя поставил задачу продолжить в регионе работу по увеличению числа налогоплательщиков и объектов налогообложения, вводу в активный оборот земли.
При этом, как подчеркнул губернатор, необходимо обеспечить все предусмотренные меры поддержки и возможности для развития коренных жителей Верхневолжья, в первую очередь семей с детьми, участников специальной военной операции, людей, работающих на предприятиях области, и других категорий граждан.
Важнейшим направлением глава региона обозначил также поддержку промышленных производств, которые дают рабочие места и вносят вклад в общее развитие территории.
Расходы областного бюджета в 2024 году составили 120,4 миллиарда рублей. Ключевыми направлениями стали образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. В том числе, была обеспечена реализация в Тверской области 13 президентских национальных проектов.
В рамках Адресной инвестиционной программы введены объекты здравоохранения, спорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Это медицинский центр в Мокшино Конаковского округа и детская поликлиника в Твери, спортивный центр по видам гребли в областном центре, более 211 километров газовых сетей, дорожная инфраструктура.
В 2024 году по сравнению с 2023-м на 1,7 миллиарда рублей выросли объемы поддержки промышленных предприятий региона.
Особое внимание было уделено малому и среднему бизнесу. Почти 800 субъектов МСП воспользовались поддержкой через центр "Мой бизнес".
Также обеспечена поддержка сферы туризма, включая реализацию проектов, дающих новые рабочие места жителям, и содействие в развитии муниципалитетов Тверской области по направлениям ремонта дорог, учреждений социально-культурной сферы, ЖКХ.
Продолжается работа по снижению уровня государственного долга Тверской области. В настоящее время он представлен исключительно бюджетными кредитами.