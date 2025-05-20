https://ria.ru/20250520/rudenya-2018030797.html

Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди

Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди - РИА Новости, 20.05.2025

Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выпустил во вторник свыше 5,5 тысячи экземпляров молоди стерляди в Волгу в Твери, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:37:00+03:00

2025-05-20T12:37:00+03:00

2025-05-20T12:37:00+03:00

тверская область

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018027492_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_63b58ed76bc7ad1af190d083bca05512.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выпустил во вторник свыше 5,5 тысячи экземпляров молоди стерляди в Волгу в Твери, сообщает пресс-служба правительства региона. Также в зарыблении приняли участие воспитанники Тверского суворовского военного ордена Почета училища, школьники Твери — юные экологи Областной станции юннатов. Средний вес каждого малька составляет около семи грамм. "Река Волга – самая крупная в Европе, самая полноводная. Наша задача сохранить всю полноту ее экосистемы для будущих поколений. Зарыбление в День Волги – это наша ежегодная традиция. За 9 лет нами уже выпущено более 45 миллионов рыб и ценных пород, и частиковой рыбы. Очень важно, что дети, участвуя в таких акциях, с юных лет приучаются к тому, что природу надо беречь", — прокомментировал Руденя при общении с журналистами после запуска рыбы, его слова приводит пресс-служба. С 2016 года правительство Тверской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой ведет системную работу по восстановлению популяции ценных видов рыб в бассейне реки Волги. Она осуществляется в том числе в рамках реализации президентского национального проекта "Экологическое благополучие". Ежегодные мероприятия по зарыблению водоемов — это не только сохранение уникальной экосистемы рек, озер и водохранилищ, но и важный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса и туризма в тверском регионе. Только за прошлый год в Тверской области было проведено свыше 40 мероприятий по зарыблению, в ходе которых в естественную среду обитания выпущено более 5,1 миллиона экземпляров различных видов молоди рыб. Это почти на 1 миллион больше, чем в 2023 году. Верхневолжье по объемам зарыбления занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе (ЦФО). В этом году планируется выпустить рекордное количество – свыше 6,2 миллиона штук рыбопосадочного материала. Тем самым Тверская область укрепит статус лидера ЦФО в сфере воспроизводства рыбных ресурсов. Зарыбление будет проводиться в течение всего летнего периода. Стерлядь является ценным видом рыб, обитающих в водных объектах Тверской области. Еще в начале XX века стерлядь была промысловой рыбой региона. Однако в связи с увеличением антропогенной нагрузки стерлядь занесена в Красную книгу России.

https://ria.ru/20250515/tver-2017119753.html

https://ria.ru/20250513/verkhnevolzhe-2016719263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя