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Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди - РИА Новости, 20.05.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:37 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rudenya-2018030797.html
Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди
Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди - РИА Новости, 20.05.2025
Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выпустил во вторник свыше 5,5 тысячи экземпляров молоди стерляди в Волгу в Твери, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:37:00+03:00
2025-05-20T12:37:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выпустил во вторник свыше 5,5 тысячи экземпляров молоди стерляди в Волгу в Твери, сообщает пресс-служба правительства региона. Также в зарыблении приняли участие воспитанники Тверского суворовского военного ордена Почета училища, школьники Твери — юные экологи Областной станции юннатов. Средний вес каждого малька составляет около семи грамм. "Река Волга – самая крупная в Европе, самая полноводная. Наша задача сохранить всю полноту ее экосистемы для будущих поколений. Зарыбление в День Волги – это наша ежегодная традиция. За 9 лет нами уже выпущено более 45 миллионов рыб и ценных пород, и частиковой рыбы. Очень важно, что дети, участвуя в таких акциях, с юных лет приучаются к тому, что природу надо беречь", — прокомментировал Руденя при общении с журналистами после запуска рыбы, его слова приводит пресс-служба. С 2016 года правительство Тверской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой ведет системную работу по восстановлению популяции ценных видов рыб в бассейне реки Волги. Она осуществляется в том числе в рамках реализации президентского национального проекта "Экологическое благополучие". Ежегодные мероприятия по зарыблению водоемов — это не только сохранение уникальной экосистемы рек, озер и водохранилищ, но и важный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса и туризма в тверском регионе. Только за прошлый год в Тверской области было проведено свыше 40 мероприятий по зарыблению, в ходе которых в естественную среду обитания выпущено более 5,1 миллиона экземпляров различных видов молоди рыб. Это почти на 1 миллион больше, чем в 2023 году. Верхневолжье по объемам зарыбления занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе (ЦФО). В этом году планируется выпустить рекордное количество – свыше 6,2 миллиона штук рыбопосадочного материала. Тем самым Тверская область укрепит статус лидера ЦФО в сфере воспроизводства рыбных ресурсов. Зарыбление будет проводиться в течение всего летнего периода. Стерлядь является ценным видом рыб, обитающих в водных объектах Тверской области. Еще в начале XX века стерлядь была промысловой рыбой региона. Однако в связи с увеличением антропогенной нагрузки стерлядь занесена в Красную книгу России.
https://ria.ru/20250515/tver-2017119753.html
https://ria.ru/20250513/verkhnevolzhe-2016719263.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди

Руденя с юннатами и суворовцами выпустил в Волгу свыше 5,5 тыс мальков стерляди

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с суворовцами выпустил в Волгу более 5,5 тысячи мальков стерляди - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выпустил во вторник свыше 5,5 тысячи экземпляров молоди стерляди в Волгу в Твери, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также в зарыблении приняли участие воспитанники Тверского суворовского военного ордена Почета училища, школьники Твери — юные экологи Областной станции юннатов. Средний вес каждого малька составляет около семи грамм.
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"Река Волга – самая крупная в Европе, самая полноводная. Наша задача сохранить всю полноту ее экосистемы для будущих поколений. Зарыбление в День Волги – это наша ежегодная традиция. За 9 лет нами уже выпущено более 45 миллионов рыб и ценных пород, и частиковой рыбы. Очень важно, что дети, участвуя в таких акциях, с юных лет приучаются к тому, что природу надо беречь", — прокомментировал Руденя при общении с журналистами после запуска рыбы, его слова приводит пресс-служба.
С 2016 года правительство Тверской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой ведет системную работу по восстановлению популяции ценных видов рыб в бассейне реки Волги. Она осуществляется в том числе в рамках реализации президентского национального проекта "Экологическое благополучие".
Ежегодные мероприятия по зарыблению водоемов — это не только сохранение уникальной экосистемы рек, озер и водохранилищ, но и важный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса и туризма в тверском регионе.
Совещание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 17:02
Только за прошлый год в Тверской области было проведено свыше 40 мероприятий по зарыблению, в ходе которых в естественную среду обитания выпущено более 5,1 миллиона экземпляров различных видов молоди рыб. Это почти на 1 миллион больше, чем в 2023 году. Верхневолжье по объемам зарыбления занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе (ЦФО).
В этом году планируется выпустить рекордное количество – свыше 6,2 миллиона штук рыбопосадочного материала. Тем самым Тверская область укрепит статус лидера ЦФО в сфере воспроизводства рыбных ресурсов. Зарыбление будет проводиться в течение всего летнего периода.
Стерлядь является ценным видом рыб, обитающих в водных объектах Тверской области. Еще в начале XX века стерлядь была промысловой рыбой региона. Однако в связи с увеличением антропогенной нагрузки стерлядь занесена в Красную книгу России.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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