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РЭЦ рассказал о потребностях бизнеса при выборе арбитражного института - РИА Новости, 20.05.2025
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12:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rets-2018026660.html
РЭЦ рассказал о потребностях бизнеса при выборе арбитражного института
РЭЦ рассказал о потребностях бизнеса при выборе арбитражного института - РИА Новости, 20.05.2025
РЭЦ рассказал о потребностях бизнеса при выборе арбитражного института
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:17:00+03:00
2025-05-20T12:17:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов представил анализ потребностей клиентов арбитражных центров на сессии "Арбитражные институты для разрешения споров при возвращении иностранного бизнеса в Россию" на XIII Петербургском международном юридическом форуме.Представитель РЭЦ рассказал, что в настоящее время у Группы РЭЦ находятся в работе более 50 международных коммерческих арбитражных процессов. Он рассказал, какие конкурентные преимущества рассматривает бизнес, выбирая арбитраж."Для пользователей услуг арбитражных институтов ключевым фактором является предсказуемость обеспечения верховенства права, то есть речь идет, в первую очередь, о репутации арбитражного учреждения. Не менее важна исполнимость решений в различных юрисдикциях, гибкость арбитражных процедур, включая процессуальное правопреемство, адекватность процессуальных графиков и распространенность онлайн-процедур. Скорость и реальная исполнимость обеспечительных мер также играют значительную роль", - сказал Селиверстов.Он также рассказал, какие арбитражные учреждения выбирают финансовые учреждения Группы РЭЦ - ЭКСАР и Росэксимбанк. По его словам, базовым вариантом при спорах со страхователями выступает Арбитражный суд города Москвы, а при разрешении вопросов, связанных с конфиденциальной информацией, – российские третейские суды. Селиверстов подчеркнул, что выбор арбитражного учреждения - важный и серьезный шаг не только для РЭЦ, но и для всех российских экспортеров.В заключение представитель РЭЦ призвал третейские суды к анализу и совершенствованию своих услуг, чтобы предложить бизнесу наиболее удобный и востребованный продукт. Он отметил, что именно те институты, которые смогут предложить наиболее необходимые и адекватные улучшения, получат наибольшую долю рынка, в том числе и в контексте возвращения международного бизнеса в Россию.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/vystavka-2018016561.html
https://ria.ru/20250519/rets-2017869748.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ рассказал о потребностях бизнеса при выборе арбитражного института

РЭЦ представил анализ о потребностях бизнеса при выборе арбитражного института

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов представил анализ потребностей клиентов арбитражных центров на сессии "Арбитражные институты для разрешения споров при возвращении иностранного бизнеса в Россию" на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
Представитель РЭЦ рассказал, что в настоящее время у Группы РЭЦ находятся в работе более 50 международных коммерческих арбитражных процессов. Он рассказал, какие конкурентные преимущества рассматривает бизнес, выбирая арбитраж.
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"Для пользователей услуг арбитражных институтов ключевым фактором является предсказуемость обеспечения верховенства права, то есть речь идет, в первую очередь, о репутации арбитражного учреждения. Не менее важна исполнимость решений в различных юрисдикциях, гибкость арбитражных процедур, включая процессуальное правопреемство, адекватность процессуальных графиков и распространенность онлайн-процедур. Скорость и реальная исполнимость обеспечительных мер также играют значительную роль", - сказал Селиверстов.
Он также рассказал, какие арбитражные учреждения выбирают финансовые учреждения Группы РЭЦ - ЭКСАР и Росэксимбанк. По его словам, базовым вариантом при спорах со страхователями выступает Арбитражный суд города Москвы, а при разрешении вопросов, связанных с конфиденциальной информацией, – российские третейские суды. Селиверстов подчеркнул, что выбор арбитражного учреждения - важный и серьезный шаг не только для РЭЦ, но и для всех российских экспортеров.
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В заключение представитель РЭЦ призвал третейские суды к анализу и совершенствованию своих услуг, чтобы предложить бизнесу наиболее удобный и востребованный продукт. Он отметил, что именно те институты, которые смогут предложить наиболее необходимые и адекватные улучшения, получат наибольшую долю рынка, в том числе и в контексте возвращения международного бизнеса в Россию.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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