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Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу - РИА Новости, 20.05.2025
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04:44 20.05.2025 (обновлено: 08:45 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/rcgjhn-2017974510.html
Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу
Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу - РИА Новости, 20.05.2025
Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу
Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:44:00+03:00
2025-05-20T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.В целом польские компании в марте ввезли продукции на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Российские огурцы обеспечили 83 процента импортных потребностей страны.Так, Польша в начале весны приобрела 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021-го, когда она составила 3,1 миллиона евро.Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч).Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.
https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html
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экономика, польша, россия, турция, евростат, евросоюз
Экономика, Польша, Россия, Турция, Евростат, Евросоюз
Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

Поставки огурцов из России в Польшу подскочили до максимума за четыре года

© РИА Новости / Максим БлиновОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Огурцы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
В целом польские компании в марте ввезли продукции на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Российские огурцы обеспечили 83 процента импортных потребностей страны.
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Так, Польша в начале весны приобрела 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021-го, когда она составила 3,1 миллиона евро.
Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч).
Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.
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