https://ria.ru/20250520/rcgjhn-2017974510.html

Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу - РИА Новости, 20.05.2025

Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:44:00+03:00

2025-05-20T04:44:00+03:00

2025-05-20T08:45:00+03:00

экономика

польша

россия

турция

евростат

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999388132_0:0:2130:1199_1920x0_80_0_0_ff0b6919e01cfcd87d3b5126d09ce321.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.В целом польские компании в марте ввезли продукции на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Российские огурцы обеспечили 83 процента импортных потребностей страны.Так, Польша в начале весны приобрела 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021-го, когда она составила 3,1 миллиона евро.Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч).Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.

https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html

https://ria.ru/20250520/rossija-2017973165.html

польша

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, польша, россия, турция, евростат, евросоюз