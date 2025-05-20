https://ria.ru/20250520/raketonostsy-2018026854.html
Российские ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Баренцева моря
Российские ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 20.05.2025
Российские ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Баренцева моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря, на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:18:00+03:00
2025-05-20T12:18:00+03:00
2025-05-20T12:25:00+03:00
россия
ту-95мс
безопасность
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ту-95
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря, на отдельных участках маршрута их сопровождали истребители иностранных государств, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Полет Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева моря
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность составила более 4 часов, на отдельных этапах на сопровождение российских самолетов иностранные государства поднимали свои истребители.
2025-05-20T12:18
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россия, ту-95мс, безопасность, баренцево море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95, су-33
Россия, Ту-95МС, Безопасность, Баренцево море, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-95, Су-33
Российские ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Баренцева моря
Два ракетоносца из РФ пролетели над нейтральными водами Баренцева моря