https://ria.ru/20250520/pvo-2017980416.html

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов

Российские военные за ночь сбили восемь дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:11:00+03:00

2025-05-20T07:11:00+03:00

2025-05-20T08:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили восемь дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, вооруженные силы украины