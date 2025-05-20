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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 20.05.2025 (обновлено: 08:39 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/pvo-2017980416.html
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 20.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов
Российские военные за ночь сбили восемь дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:11:00+03:00
2025-05-20T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили восемь дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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Дарья Буймова
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов над Брянской областью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства
Командный пункт во время несения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили восемь дронов ВСУ в Брянской области, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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