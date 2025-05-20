https://ria.ru/20250520/puteshestviya-2017936900.html

Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта

Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта - РИА Новости, 20.05.2025

Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта

Загранпаспорт есть примерно у трети россиян. Но в некоторые государства можно путешествовать и без него — по внутреннему. Какую страну выбрать для зарубежной... РИА Новости, 20.05.2025

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Загранпаспорт есть примерно у трети россиян. Но в некоторые государства можно путешествовать и без него — по внутреннему. Какую страну выбрать для зарубежной поездки, что там посмотреть и во сколько обойдется тур — в материале РИА Новости.АбхазияАбхазия считается самым недорогим вариантом заграничного отдыха для россиян. Прилет — в Сочи, далее за час можно добраться до Гагры, чуть больше времени занимает поездка в Пицунду. Там — морские пляжи, сосновые рощи. Обязательная часть экскурсионной программы — озеро Рица, пещера и монастырь в Новом Афоне.В мае было восстановлено авиасообщение с республикой, первые рейсы принял аэропорт Сухума. Оттуда проще добраться до курортов, расположенных в центре и на юге страны.Недельный отдых в Абхазии в отеле с завтраками во второй половине июня обойдется в среднем в 45 тысяч рублей на двоих, полный пансион — 60 тысяч, а формат "все включено" — 80 тысяч рублей. Расходы на дорогу не включены, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Насыщенные экскурсионные туры дороже — от 110 тысяч рублей на двоих.АрменияАрмению можно посетить по российскому паспорту, но необходимо соблюсти несколько условий. Прилететь нужно прямым рейсом из России и пребывать в стране не более 30 дней. Если туристы въезжают на автомобиле или автобусе, необходимо предъявить загранпаспорт.Знакомство со страной путешественники обычно начинают с Еревана, потом отправляются на Севан — одно из самых высокогорных озер мира. Местные называют его "армянское море". Обязательная часть программы — посещение древних монастырей: Гегарда, Татева, Хор Вирапа, а также языческого храма Солнца в селении Гарни.Стоимость экскурсионных программ начинается от 46 тысяч рублей на двоих за пять дней, экскурсии включены, отмечают в "Алеане".Недельный сити-тур в Ереван с проживанием в отеле с завтраками и перелетом — от 70 тысяч рублей на двоих.Казахстан"В Казахстан часто едут семьи с детьми, рассматривая это направление как пляжное. Живописный берег Каспийского моря вблизи городка Актау — это курорт, раскинувшийся на чистейшем песчаном пляже и утопающий в зелени великолепных садов", — рассказывает о возможностях отдыха Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью "Турслет" (входит в "Слетать.ру).К пляжному отдыху туристы, как правило, добавляют и экскурсионную программу. Стоимость шестидневного тура с посещением Астаны и Алма-Аты с проживанием в "трешке", экскурсиями и перелетом — от 105 тысяч рублей на одного, объясняет Ксения Андрианкова."В Астане — смелая футуристическая архитектура, широкие проспекты, множество роскошных отелей, ультрасовременные музеи и один из самых масштабных торговых центров в мире — "Хан-Шатыр", — говорит эксперт. — Алма-Ата находится на юге страны в окружении гор Тянь-Шаня. Это самый крупный город Казахстана, здесь совсем другой климат и атмосфера, много зелени и исторических памятников".Также гости посещают Чарынский каньон, который называют "младшим братом" Гранд-каньона в Америке. Здесь можно увидеть отвесные скалы причудливых форм, глинокаменные стены, арки, колонны и Долину замков.БелоруссияИз Москвы в Минск "Ласточка" идет всего семь часов, билет в одну сторону стоит около 4,5 тысячи рублей. Многие россияне едут в республику самостоятельно, но и организованные экскурсионные туры пользуются спросом. Весной прошлого года Белоруссия была самым востребованным зарубежным направлением.Трехдневная "экскурсионка", включающая изучение достопримечательностей Минска, а также посещение замков в Мире и Несвиже, стоит от 47 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Алеане". Расходы на дорогу не включены.Недельная программа — от 80 тысяч рублей на двоих. В такой поездке туристы посещают еще города Гродно, Лида, Брест и Беловежскую Пущу.Белорусские санатории пользуются у россиян огромным спросом. "Большинство мест раскуплено до середины августа", — говорят в пресс-службе туроператора. Стоимость бюджетного варианта на десять дней с проживанием и лечением — от 49 тысяч рублей на двоих. Цена здравниц высокого уровня — от 130 тысяч рублей.Самый бюджетный вариант поездки — сити-тур в Минск. Неделя в "трешке" — от 57 тысяч рублей на двоих.КиргизияКиргизию туристы называют горным раем, в котором за несколько дней можно увидеть заснеженные вершины, альпийские луга и живописные каньоны. Обычно поездка начинается со столицы — Бишкека.Экскурсионные программы обязательно включают визит на Иссык-Куль, в переводе — Горячее озеро. До него от столицы 400 километров, высота над уровнем моря — 1608 метров. Зимой водоем не замерзает, летом прогревается до 24 градусов.Еще туристы посещают каньон Сказка с разноцветными холмами и природными скульптурами, музей петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате. Стоимость недельной поездки — от 132 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеане".На Иссык-Куль россияне едут и в санатории — платят за путевку на десять дней от 67 тысяч рублей на двоих.Южная ОсетияВ Южную Осетию большая часть туристов едет из Северной — на экскурсии. Недельный тур с перелетом из Москвы во Владикавказ, а оттуда до Цхинвала на автобусе — от 87 тысяч рублей на двоих. Проживание — в трехзвездочном отеле, рассказывают в АТОР.Обычно туристы посещают Кельское плато, едут в Кударское ущелье, на озера Коз и Эрцо, а также в Тирский монастырь, возведенный в XII веке.

https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html

https://ria.ru/20250516/puteshestviya-2016755245.html

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южная осетия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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