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Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта - РИА Новости, 20.05.2025
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Туризм
 
08:00 20.05.2025 (обновлено: 08:02 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/puteshestviya-2017936900.html
Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта
Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта - РИА Новости, 20.05.2025
Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта
Загранпаспорт есть примерно у трети россиян. Но в некоторые государства можно путешествовать и без него — по внутреннему. Какую страну выбрать для зарубежной... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:00:00+03:00
2025-05-20T08:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Загранпаспорт есть примерно у трети россиян. Но в некоторые государства можно путешествовать и без него — по внутреннему. Какую страну выбрать для зарубежной поездки, что там посмотреть и во сколько обойдется тур — в материале РИА Новости.АбхазияАбхазия считается самым недорогим вариантом заграничного отдыха для россиян. Прилет — в Сочи, далее за час можно добраться до Гагры, чуть больше времени занимает поездка в Пицунду. Там — морские пляжи, сосновые рощи. Обязательная часть экскурсионной программы — озеро Рица, пещера и монастырь в Новом Афоне.В мае было восстановлено авиасообщение с республикой, первые рейсы принял аэропорт Сухума. Оттуда проще добраться до курортов, расположенных в центре и на юге страны.Недельный отдых в Абхазии в отеле с завтраками во второй половине июня обойдется в среднем в 45 тысяч рублей на двоих, полный пансион — 60 тысяч, а формат "все включено" — 80 тысяч рублей. Расходы на дорогу не включены, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Насыщенные экскурсионные туры дороже — от 110 тысяч рублей на двоих.АрменияАрмению можно посетить по российскому паспорту, но необходимо соблюсти несколько условий. Прилететь нужно прямым рейсом из России и пребывать в стране не более 30 дней. Если туристы въезжают на автомобиле или автобусе, необходимо предъявить загранпаспорт.Знакомство со страной путешественники обычно начинают с Еревана, потом отправляются на Севан — одно из самых высокогорных озер мира. Местные называют его "армянское море". Обязательная часть программы — посещение древних монастырей: Гегарда, Татева, Хор Вирапа, а также языческого храма Солнца в селении Гарни.Стоимость экскурсионных программ начинается от 46 тысяч рублей на двоих за пять дней, экскурсии включены, отмечают в "Алеане".Недельный сити-тур в Ереван с проживанием в отеле с завтраками и перелетом — от 70 тысяч рублей на двоих.Казахстан"В Казахстан часто едут семьи с детьми, рассматривая это направление как пляжное. Живописный берег Каспийского моря вблизи городка Актау — это курорт, раскинувшийся на чистейшем песчаном пляже и утопающий в зелени великолепных садов", — рассказывает о возможностях отдыха Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью "Турслет" (входит в "Слетать.ру).К пляжному отдыху туристы, как правило, добавляют и экскурсионную программу. Стоимость шестидневного тура с посещением Астаны и Алма-Аты с проживанием в "трешке", экскурсиями и перелетом — от 105 тысяч рублей на одного, объясняет Ксения Андрианкова."В Астане — смелая футуристическая архитектура, широкие проспекты, множество роскошных отелей, ультрасовременные музеи и один из самых масштабных торговых центров в мире — "Хан-Шатыр", — говорит эксперт. — Алма-Ата находится на юге страны в окружении гор Тянь-Шаня. Это самый крупный город Казахстана, здесь совсем другой климат и атмосфера, много зелени и исторических памятников".Также гости посещают Чарынский каньон, который называют "младшим братом" Гранд-каньона в Америке. Здесь можно увидеть отвесные скалы причудливых форм, глинокаменные стены, арки, колонны и Долину замков.БелоруссияИз Москвы в Минск "Ласточка" идет всего семь часов, билет в одну сторону стоит около 4,5 тысячи рублей. Многие россияне едут в республику самостоятельно, но и организованные экскурсионные туры пользуются спросом. Весной прошлого года Белоруссия была самым востребованным зарубежным направлением.Трехдневная "экскурсионка", включающая изучение достопримечательностей Минска, а также посещение замков в Мире и Несвиже, стоит от 47 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Алеане". Расходы на дорогу не включены.Недельная программа — от 80 тысяч рублей на двоих. В такой поездке туристы посещают еще города Гродно, Лида, Брест и Беловежскую Пущу.Белорусские санатории пользуются у россиян огромным спросом. "Большинство мест раскуплено до середины августа", — говорят в пресс-службе туроператора. Стоимость бюджетного варианта на десять дней с проживанием и лечением — от 49 тысяч рублей на двоих. Цена здравниц высокого уровня — от 130 тысяч рублей.Самый бюджетный вариант поездки — сити-тур в Минск. Неделя в "трешке" — от 57 тысяч рублей на двоих.КиргизияКиргизию туристы называют горным раем, в котором за несколько дней можно увидеть заснеженные вершины, альпийские луга и живописные каньоны. Обычно поездка начинается со столицы — Бишкека.Экскурсионные программы обязательно включают визит на Иссык-Куль, в переводе — Горячее озеро. До него от столицы 400 километров, высота над уровнем моря — 1608 метров. Зимой водоем не замерзает, летом прогревается до 24 градусов.Еще туристы посещают каньон Сказка с разноцветными холмами и природными скульптурами, музей петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате. Стоимость недельной поездки — от 132 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеане".На Иссык-Куль россияне едут и в санатории — платят за путевку на десять дней от 67 тысяч рублей на двоих.Южная ОсетияВ Южную Осетию большая часть туристов едет из Северной — на экскурсии. Недельный тур с перелетом из Москвы во Владикавказ, а оттуда до Цхинвала на автобусе — от 87 тысяч рублей на двоих. Проживание — в трехзвездочном отеле, рассказывают в АТОР.Обычно туристы посещают Кельское плато, едут в Кударское ущелье, на озера Коз и Эрцо, а также в Тирский монастырь, возведенный в XII веке.
https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html
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Мария Селиванова
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туризм-важное, туризм, маршруты - туризм, загранпаспорт, куда поехать, куда можно лететь, туристы, абхазия, южная осетия, киргизия, казахстан, армения, белоруссия, достопримечательности, минск, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Маршруты - Туризм, Загранпаспорт, куда поехать, куда можно лететь, туристы, Абхазия, Южная Осетия, Киргизия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Достопримечательности, Минск, Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта

© Getty Images / takingpics.meДевушка на фоне Центральной мечети в Астане
Девушка на фоне Центральной мечети в Астане - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Getty Images / takingpics.me
Девушка на фоне Центральной мечети в Астане
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Загранпаспорт есть примерно у трети россиян. Но в некоторые государства можно путешествовать и без него — по внутреннему. Какую страну выбрать для зарубежной поездки, что там посмотреть и во сколько обойдется тур — в материале РИА Новости.

Абхазия

Абхазия считается самым недорогим вариантом заграничного отдыха для россиян. Прилет — в Сочи, далее за час можно добраться до Гагры, чуть больше времени занимает поездка в Пицунду. Там — морские пляжи, сосновые рощи. Обязательная часть экскурсионной программы — озеро Рица, пещера и монастырь в Новом Афоне.
© РИА Новости / Мария СеливановаНовоафонский монастырь в Абхазии
Новоафонский монастырь в Абхазии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Новоафонский монастырь в Абхазии
В мае было восстановлено авиасообщение с республикой, первые рейсы принял аэропорт Сухума. Оттуда проще добраться до курортов, расположенных в центре и на юге страны.
Недельный отдых в Абхазии в отеле с завтраками во второй половине июня обойдется в среднем в 45 тысяч рублей на двоих, полный пансион — 60 тысяч, а формат "все включено" — 80 тысяч рублей. Расходы на дорогу не включены, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Мария Селиванова

Озеро Рица, Абхазия

Абхазия. Озеро Рица

Озеро Рица, Абхазия

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Набережная Сухума в Абхазии

Набережная Сухума в Абхазии

Набережная Сухума в Абхазии

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 7
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии. С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, введенные из-за пандемии коронавируса

Пляж Пицунды

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии. С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, введенные из-за пандемии коронавируса

© Sputnik / Томас Тхайцук
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3 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Пицунда. Храм Андрея Первозванного

Пицунда. Храм Андрея Первозванного

Пицунда. Храм Андрея Первозванного

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Гагра, вид на дворец принца Ольденбургского

Гагра, вид на дворец принца Ольденбургского

Гагра, вид на дворец принца Ольденбургского

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Новоафонская пещера в Абхазии

Новоафонская пещера в Абхазии

Новоафонская пещера в Абхазии

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 7
© Getty Images / Dimasu

Гегский водопад, Абхазия

Гегский водопад, Абхазия

Гегский водопад, Абхазия

© Getty Images / Dimasu
7 из 7

Озеро Рица, Абхазия

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7

Набережная Сухума в Абхазии

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии. С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, введенные из-за пандемии коронавируса

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пицунда. Храм Андрея Первозванного

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7

Гагра, вид на дворец принца Ольденбургского

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7

Новоафонская пещера в Абхазии

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 7

Гегский водопад, Абхазия

© Getty Images / Dimasu
7 из 7
Насыщенные экскурсионные туры дороже — от 110 тысяч рублей на двоих.

Армения

Армению можно посетить по российскому паспорту, но необходимо соблюсти несколько условий. Прилететь нужно прямым рейсом из России и пребывать в стране не более 30 дней. Если туристы въезжают на автомобиле или автобусе, необходимо предъявить загранпаспорт.
© Getty Images / OzbalciМонастырь Татев
Монастырь Татев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Ozbalci
Монастырь Татев
Знакомство со страной путешественники обычно начинают с Еревана, потом отправляются на Севан — одно из самых высокогорных озер мира. Местные называют его "армянское море". Обязательная часть программы — посещение древних монастырей: Гегарда, Татева, Хор Вирапа, а также языческого храма Солнца в селении Гарни.
© Getty Images / Walter BibikowПлощадь Республики в Ереване
Площадь Республики в Ереване
Площадь Республики в Ереване
© Getty Images / Walter Bibikow
1 из 4
© Getty Images / christophe_cerisierМонастырь Севанаванк на берегу озера Севан
Монастырь Севанаванк на берегу озера Севан
Монастырь Севанаванк на берегу озера Севан
© Getty Images / christophe_cerisier
2 из 4
© Getty Images / Juan Alberto CasadoМонастырь Гегард
Монастырь Гегард
Монастырь Гегард
© Getty Images / Juan Alberto Casado
3 из 4
© Getty Images / OzbalciЕреван на фоне горы Арарат
Ереван на фоне горы Арарат
Ереван на фоне горы Арарат
© Getty Images / Ozbalci
4 из 4
Площадь Республики в Ереване
© Getty Images / Walter Bibikow
1 из 4
Монастырь Севанаванк на берегу озера Севан
© Getty Images / christophe_cerisier
2 из 4
Монастырь Гегард
© Getty Images / Juan Alberto Casado
3 из 4
Ереван на фоне горы Арарат
© Getty Images / Ozbalci
4 из 4
Стоимость экскурсионных программ начинается от 46 тысяч рублей на двоих за пять дней, экскурсии включены, отмечают в "Алеане".
Недельный сити-тур в Ереван с проживанием в отеле с завтраками и перелетом — от 70 тысяч рублей на двоих.

Казахстан

"В Казахстан часто едут семьи с детьми, рассматривая это направление как пляжное. Живописный берег Каспийского моря вблизи городка Актау — это курорт, раскинувшийся на чистейшем песчаном пляже и утопающий в зелени великолепных садов", — рассказывает о возможностях отдыха Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью "Турслет" (входит в "Слетать.ру).
© Getty Images / Max ZolotukhinАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Max Zolotukhin
Астана
К пляжному отдыху туристы, как правило, добавляют и экскурсионную программу. Стоимость шестидневного тура с посещением Астаны и Алма-Аты с проживанием в "трешке", экскурсиями и перелетом — от 105 тысяч рублей на одного, объясняет Ксения Андрианкова.
© Getty Images / byheavenКазашка в национальном костюме
Казашка в национальном костюме - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / byheaven
Казашка в национальном костюме
"В Астане — смелая футуристическая архитектура, широкие проспекты, множество роскошных отелей, ультрасовременные музеи и один из самых масштабных торговых центров в мире — "Хан-Шатыр", — говорит эксперт. — Алма-Ата находится на юге страны в окружении гор Тянь-Шаня. Это самый крупный город Казахстана, здесь совсем другой климат и атмосфера, много зелени и исторических памятников".
© Getty Images / Max Zolotukhin

Алма-Ата

Алма-Аты

Алма-Ата

© Getty Images / Max Zolotukhin
1 из 7
© Getty Images / elleon

Актау

Актау

Актау

© Getty Images / elleon
2 из 7
© Getty Images / Max Zolotukhin

Горы Алатау

Горы Алатау

Горы Алатау

© Getty Images / Max Zolotukhin
3 из 7
© Getty Images / Alexandr Dubynin

Урочище Босжира в Западном Казахстане

Урочище Босжира в западном Казахстане

Урочище Босжира в Западном Казахстане

© Getty Images / Alexandr Dubynin
4 из 7
© Getty Images / taniche

Озеро Балхаш в Казахстане

Озеро Балхаш в Казахстане

Озеро Балхаш в Казахстане

© Getty Images / taniche
5 из 7
© Getty Images / tkachuk

Подземная мечеть Бекет-Ата

Подземная мечеть Бекет-Ата

Подземная мечеть Бекет-Ата

© Getty Images / tkachuk
6 из 7
© Getty Images / allenkayaa

Петроглифы Тамгалы-Тас, Казахстан

Петроглифы Тамгалы-Тас, Казахстан

Петроглифы Тамгалы-Тас, Казахстан

© Getty Images / allenkayaa
7 из 7

Алма-Ата

© Getty Images / Max Zolotukhin
1 из 7

Актау

© Getty Images / elleon
2 из 7

Горы Алатау

© Getty Images / Max Zolotukhin
3 из 7

Урочище Босжира в Западном Казахстане

© Getty Images / Alexandr Dubynin
4 из 7

Озеро Балхаш в Казахстане

© Getty Images / taniche
5 из 7

Подземная мечеть Бекет-Ата

© Getty Images / tkachuk
6 из 7

Петроглифы Тамгалы-Тас, Казахстан

© Getty Images / allenkayaa
7 из 7
Также гости посещают Чарынский каньон, который называют "младшим братом" Гранд-каньона в Америке. Здесь можно увидеть отвесные скалы причудливых форм, глинокаменные стены, арки, колонны и Долину замков.

Белоруссия

Из Москвы в Минск "Ласточка" идет всего семь часов, билет в одну сторону стоит около 4,5 тысячи рублей. Многие россияне едут в республику самостоятельно, но и организованные экскурсионные туры пользуются спросом. Весной прошлого года Белоруссия была самым востребованным зарубежным направлением.
© Getty Images / komyvgory

Площадь Независимости в Минске

Площадь Независимости в Минске

Площадь Независимости в Минске

© Getty Images / komyvgory
1 из 5
© Getty Images / ChamilleWhite

Успенский собор в Витебске

Успенский собор в Витебске

Успенский собор в Витебске

© Getty Images / ChamilleWhite
2 из 5
© Getty Images / Sviatlana Zyhmantovich

Мирский замок

Мирский замок

Мирский замок

© Getty Images / Sviatlana Zyhmantovich
3 из 5
© Getty Images / Mordolff

Брестская крепость

Брестская крепость

Брестская крепость

© Getty Images / Mordolff
4 из 5
© Getty Images / wrangel

Зубр в Беловежской Пуще

Зубр в Беловежской пуще

Зубр в Беловежской Пуще

© Getty Images / wrangel
5 из 5

Площадь Независимости в Минске

© Getty Images / komyvgory
1 из 5

Успенский собор в Витебске

© Getty Images / ChamilleWhite
2 из 5

Мирский замок

© Getty Images / Sviatlana Zyhmantovich
3 из 5

Брестская крепость

© Getty Images / Mordolff
4 из 5

Зубр в Беловежской Пуще

© Getty Images / wrangel
5 из 5
Трехдневная "экскурсионка", включающая изучение достопримечательностей Минска, а также посещение замков в Мире и Несвиже, стоит от 47 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Алеане". Расходы на дорогу не включены.
© Getty Images / Sviatlana LazarenkaБелорусский национальный костюм
Белорусский национальный костюм - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Sviatlana Lazarenka
Белорусский национальный костюм
Недельная программа — от 80 тысяч рублей на двоих. В такой поездке туристы посещают еще города Гродно, Лида, Брест и Беловежскую Пущу.
Белорусские санатории пользуются у россиян огромным спросом. "Большинство мест раскуплено до середины августа", — говорят в пресс-службе туроператора. Стоимость бюджетного варианта на десять дней с проживанием и лечением — от 49 тысяч рублей на двоих. Цена здравниц высокого уровня — от 130 тысяч рублей.
Несвижский замок, Беларусь - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Близко, дешево, красиво: места в Белоруссии, которые нельзя пропустить
15 апреля 2024, 03:51
Самый бюджетный вариант поездки — сити-тур в Минск. Неделя в "трешке" — от 57 тысяч рублей на двоих.

Киргизия

Киргизию туристы называют горным раем, в котором за несколько дней можно увидеть заснеженные вершины, альпийские луга и живописные каньоны. Обычно поездка начинается со столицы — Бишкека.
© Getty Images / Jeremy WoodhouseБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Jeremy Woodhouse
Бишкек
Экскурсионные программы обязательно включают визит на Иссык-Куль, в переводе — Горячее озеро. До него от столицы 400 километров, высота над уровнем моря — 1608 метров. Зимой водоем не замерзает, летом прогревается до 24 градусов.
© Getty Images / Evgenii Zotov

Побережье озера Иссык-Куль

Побережье озера Иссык-Куль

Побережье озера Иссык-Куль

© Getty Images / Evgenii Zotov
1 из 3
CC BY-SA 3.0 / Sergey Sukhinin (color correction) / Комплекс "Рух-Ордо"

Комплекс "Рух Ордо"

Комплекс Рух Ордо

Комплекс "Рух Ордо"

CC BY-SA 3.0 / Sergey Sukhinin (color correction) / Комплекс "Рух-Ордо"
2 из 3
© Getty Images / DavorLovincic

Ущелье Джети-Огуз

Ущелье Джети-Огуз

Ущелье Джети-Огуз

© Getty Images / DavorLovincic
3 из 3

Побережье озера Иссык-Куль

© Getty Images / Evgenii Zotov
1 из 3

Комплекс "Рух Ордо"

CC BY-SA 3.0 / Sergey Sukhinin (color correction) / Комплекс "Рух-Ордо"
2 из 3

Ущелье Джети-Огуз

© Getty Images / DavorLovincic
3 из 3
Еще туристы посещают каньон Сказка с разноцветными холмами и природными скульптурами, музей петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате. Стоимость недельной поездки — от 132 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеане".
На Иссык-Куль россияне едут и в санатории — платят за путевку на десять дней от 67 тысяч рублей на двоих.

Южная Осетия

В Южную Осетию большая часть туристов едет из Северной — на экскурсии. Недельный тур с перелетом из Москвы во Владикавказ, а оттуда до Цхинвала на автобусе — от 87 тысяч рублей на двоих. Проживание — в трехзвездочном отеле, рассказывают в АТОР.
© РИА Новости / Руслан Вахаев

Вид на средневековый христианский монастырь Святой Богородицы Тирской в Южной Осетии

Вид на средневековый христианский монастырь Святой Богородицы Тирской в Южной Осетии

Вид на средневековый христианский монастырь Святой Богородицы Тирской в Южной Осетии

© РИА Новости / Руслан Вахаев
1 из 4
© РИА Новости / Ада БагаеваОзеро Коз в Южной Осетии
Озеро Коз в Южной Осетии
Озеро Коз в Южной Осетии
© РИА Новости / Ада Багаева
2 из 4
© Ада БагаеваОзеро Эрцо в Южной Осетии
Озеро Эрцо в Южной Осетии
Озеро Эрцо в Южной Осетии
© Ада Багаева
3 из 4
© РИА Новости / Ада Багаева

Река Паца в Дзауском районе Южной Осетии

Река Паца в Дзауском районе Южной Осетии

Река Паца в Дзауском районе Южной Осетии

© РИА Новости / Ада Багаева
4 из 4

Вид на средневековый христианский монастырь Святой Богородицы Тирской в Южной Осетии

© РИА Новости / Руслан Вахаев
1 из 4
Озеро Коз в Южной Осетии
© РИА Новости / Ада Багаева
2 из 4
Озеро Эрцо в Южной Осетии
© Ада Багаева
3 из 4

Река Паца в Дзауском районе Южной Осетии

© РИА Новости / Ада Багаева
4 из 4
Обычно туристы посещают Кельское плато, едут в Кударское ущелье, на озера Коз и Эрцо, а также в Тирский монастырь, возведенный в XII веке.
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