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Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае - РИА Новости, 20.05.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/produktsija-2018094741.html
Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае
Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае - РИА Новости, 20.05.2025
Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае
Продукцию Рязанской области представили на международной выставке агропромышленного и пищевого сектора Sial China 2025, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:17:00+03:00
2025-05-20T17:17:00+03:00
рязанская область
шанхай
китай
павел малков
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Продукцию Рязанской области представили на международной выставке агропромышленного и пищевого сектора Sial China 2025, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее во вторник Павел Малков сообщал, что делегация региона работает в Китае. Состоялись встречи с генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства, где обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. "В Шанхае открылась агропромышленная и пищевая выставка SIAL China 2025. Это 200 тысяч квадратных метров и более 180 тысяч участников из более чем 110 стран. Вместе с предприятиями представили на стенде продукцию Рязанской области. Все продукты качественные и полезные. Работаем над расширением рязанского экспорта", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Как уточнила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, на коллективном стенде региона представлены предприятия, которые, в частности, производят конфеты, муку, продукты глубокой заморозки, снэковую продукцию, зерно и масличные культуры, продукты питания быстрого приготовления.
https://ria.ru/20250520/kitaj-2018002164.html
https://ria.ru/20250428/malkov-2013888865.html
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шанхай, китай, павел малков
Рязанская область, Шанхай, Китай, Павел Малков
Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае

Продукцию Рязанской области представили на выставке Sial China 2025

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Продукцию Рязанской области представили на международной выставке агропромышленного и пищевого сектора Sial China 2025, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее во вторник Павел Малков сообщал, что делегация региона работает в Китае. Состоялись встречи с генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства, где обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков
Вчера, 10:29
"В Шанхае открылась агропромышленная и пищевая выставка SIAL China 2025. Это 200 тысяч квадратных метров и более 180 тысяч участников из более чем 110 стран. Вместе с предприятиями представили на стенде продукцию Рязанской области. Все продукты качественные и полезные. Работаем над расширением рязанского экспорта", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Как уточнила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, на коллективном стенде региона представлены предприятия, которые, в частности, производят конфеты, муку, продукты глубокой заморозки, снэковую продукцию, зерно и масличные культуры, продукты питания быстрого приготовления.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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