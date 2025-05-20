https://ria.ru/20250520/produktsija-2018094741.html

Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае

Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае - РИА Новости, 20.05.2025

Рязанская область представила продукцию на выставке в Китае

Продукцию Рязанской области представили на международной выставке агропромышленного и пищевого сектора Sial China 2025, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:17:00+03:00

2025-05-20T17:17:00+03:00

2025-05-20T17:17:00+03:00

рязанская область

шанхай

китай

павел малков

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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Продукцию Рязанской области представили на международной выставке агропромышленного и пищевого сектора Sial China 2025, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее во вторник Павел Малков сообщал, что делегация региона работает в Китае. Состоялись встречи с генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства, где обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. "В Шанхае открылась агропромышленная и пищевая выставка SIAL China 2025. Это 200 тысяч квадратных метров и более 180 тысяч участников из более чем 110 стран. Вместе с предприятиями представили на стенде продукцию Рязанской области. Все продукты качественные и полезные. Работаем над расширением рязанского экспорта", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Как уточнила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, на коллективном стенде региона представлены предприятия, которые, в частности, производят конфеты, муку, продукты глубокой заморозки, снэковую продукцию, зерно и масличные культуры, продукты питания быстрого приготовления.

https://ria.ru/20250520/kitaj-2018002164.html

https://ria.ru/20250428/malkov-2013888865.html

шанхай

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шанхай, китай, павел малков