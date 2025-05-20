https://ria.ru/20250520/primore-2017969988.html

В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства

В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства - РИА Новости, 20.05.2025

В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства

Бывший исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства Приморского края предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:03:00+03:00

2025-05-20T03:03:00+03:00

2025-05-20T03:03:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства Приморского края предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, в результате которых подрядчик смог похитить на госконтрактах свыше 247 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура. "Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности директора КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края". Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с сентября 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый незаконно заключил три дополнительных соглашения к государственному контракту на строительство крытого ледового катка в поселке городского типа Кавалерово и два допсоглашения к контракту на строительство объекта по защите от наводнений в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района. "В первом случае мужчина увеличил аванс на сумму 164 миллионов рублей и сдвинул срок выполнения строительно-монтажных работ, во втором – увеличил аванс на 83 миллиона рублей, что привело к приостановке подрядных работ и хищению денежных средств подрядчиком. Общий объем похищенных бюджетных средств превысил 247 миллионов рублей", - сообщает прокуратура. Прокурор предъявил иск к обвиняемому о взыскании суммы ущерба. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Уголовное дело на подрядчика выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, россия