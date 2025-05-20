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В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства - РИА Новости, 20.05.2025
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03:03 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/primore-2017969988.html
В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства
В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства - РИА Новости, 20.05.2025
В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства
Бывший исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства Приморского края предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:03:00+03:00
2025-05-20T03:03:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства Приморского края предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, в результате которых подрядчик смог похитить на госконтрактах свыше 247 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура. "Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности директора КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края". Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с сентября 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый незаконно заключил три дополнительных соглашения к государственному контракту на строительство крытого ледового катка в поселке городского типа Кавалерово и два допсоглашения к контракту на строительство объекта по защите от наводнений в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района. "В первом случае мужчина увеличил аванс на сумму 164 миллионов рублей и сдвинул срок выполнения строительно-монтажных работ, во втором – увеличил аванс на 83 миллиона рублей, что привело к приостановке подрядных работ и хищению денежных средств подрядчиком. Общий объем похищенных бюджетных средств превысил 247 миллионов рублей", - сообщает прокуратура. Прокурор предъявил иск к обвиняемому о взыскании суммы ущерба. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Уголовное дело на подрядчика выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html
https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства

В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства Степана Тюкавкина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства Приморского края предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, в результате которых подрядчик смог похитить на госконтрактах свыше 247 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура.
"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности директора КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края". Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с сентября 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый незаконно заключил три дополнительных соглашения к государственному контракту на строительство крытого ледового катка в поселке городского типа Кавалерово и два допсоглашения к контракту на строительство объекта по защите от наводнений в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района.
"В первом случае мужчина увеличил аванс на сумму 164 миллионов рублей и сдвинул срок выполнения строительно-монтажных работ, во втором – увеличил аванс на 83 миллиона рублей, что привело к приостановке подрядных работ и хищению денежных средств подрядчиком. Общий объем похищенных бюджетных средств превысил 247 миллионов рублей", - сообщает прокуратура.
Прокурор предъявил иск к обвиняемому о взыскании суммы ущерба.
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Уголовное дело на подрядчика выделено в отдельное производство.
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