https://ria.ru/20250520/pravitelstvo-2018067509.html

В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством

В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством - РИА Новости, 20.05.2025

В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина обозначили ключевые направления... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:17:00+03:00

2025-05-20T15:17:00+03:00

2025-05-20T15:17:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

денис паслер

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина обозначили ключевые направления совместной работы на 2025 год, сообщает пресс-служба облпарламента. "Мы взаимодействуем на постоянной основе. Сегодня я присутствую на заседаниях правительства Свердловской области. Благодаря такому формату сотрудничества, мы понимаем, какие задачи стоят перед регионом. Эти вопросы обсуждаем с депутатами, на комитетах, заседаниях Законодательного собрания. В самое ближайшее время начнем готовиться к принятию областного бюджета на 2026 год", – отметила Бабушкина. Характеризуя цели, которых необходимо достичь правительству Свердловской области в 2025 году, Паслер, в частности, назвал реальный рост доходов населения, развитие и модернизацию промышленных предприятий, привлечение инвестиций в экономику региона, продолжение строительства социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Во время общения с журналистами была затронута актуальная для индустриального региона тема экологической безопасности. Паслер отметил, что на Среднем Урале с 21 промышленным предприятием подписано соглашение, направленное на защиту окружающей среды. "Федеральное законодательство ужесточилось. Предприятия сегодня крайне заинтересованы в реализации программ, улучшающих экологическое состояние промышленных производств. Общественность четко контролирует ситуацию. Мы, в свою очередь, законодательно закрепляем решения, принимаемые в сфере охраны окружающей среды", – пояснила Бабушкина.

https://ria.ru/20250512/soglashenie-2016573730.html

https://ria.ru/20250428/babushkina--2013801956.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина , денис паслер