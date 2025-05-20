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В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством - РИА Новости, 20.05.2025
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
15:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/pravitelstvo-2018067509.html
В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством
В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством - РИА Новости, 20.05.2025
В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина обозначили ключевые направления... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:17:00+03:00
2025-05-20T15:17:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
денис паслер
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина обозначили ключевые направления совместной работы на 2025 год, сообщает пресс-служба облпарламента. "Мы взаимодействуем на постоянной основе. Сегодня я присутствую на заседаниях правительства Свердловской области. Благодаря такому формату сотрудничества, мы понимаем, какие задачи стоят перед регионом. Эти вопросы обсуждаем с депутатами, на комитетах, заседаниях Законодательного собрания. В самое ближайшее время начнем готовиться к принятию областного бюджета на 2026 год", – отметила Бабушкина. Характеризуя цели, которых необходимо достичь правительству Свердловской области в 2025 году, Паслер, в частности, назвал реальный рост доходов населения, развитие и модернизацию промышленных предприятий, привлечение инвестиций в экономику региона, продолжение строительства социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Во время общения с журналистами была затронута актуальная для индустриального региона тема экологической безопасности. Паслер отметил, что на Среднем Урале с 21 промышленным предприятием подписано соглашение, направленное на защиту окружающей среды. "Федеральное законодательство ужесточилось. Предприятия сегодня крайне заинтересованы в реализации программ, улучшающих экологическое состояние промышленных производств. Общественность четко контролирует ситуацию. Мы, в свою очередь, законодательно закрепляем решения, принимаемые в сфере охраны окружающей среды", – пояснила Бабушкина.
https://ria.ru/20250512/soglashenie-2016573730.html
https://ria.ru/20250428/babushkina--2013801956.html
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свердловская область, людмила бабушкина , денис паслер
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , Денис Паслер
В свердловском Заксобрании обозначили направления в работе с правительством

Спикер Бабушкина обозначила направления в работе с облправительством

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина обозначили ключевые направления совместной работы на 2025 год, сообщает пресс-служба облпарламента.
"Мы взаимодействуем на постоянной основе. Сегодня я присутствую на заседаниях правительства Свердловской области. Благодаря такому формату сотрудничества, мы понимаем, какие задачи стоят перед регионом. Эти вопросы обсуждаем с депутатами, на комитетах, заседаниях Законодательного собрания. В самое ближайшее время начнем готовиться к принятию областного бюджета на 2026 год", – отметила Бабушкина.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Характеризуя цели, которых необходимо достичь правительству Свердловской области в 2025 году, Паслер, в частности, назвал реальный рост доходов населения, развитие и модернизацию промышленных предприятий, привлечение инвестиций в экономику региона, продолжение строительства социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Во время общения с журналистами была затронута актуальная для индустриального региона тема экологической безопасности. Паслер отметил, что на Среднем Урале с 21 промышленным предприятием подписано соглашение, направленное на защиту окружающей среды.
"Федеральное законодательство ужесточилось. Предприятия сегодня крайне заинтересованы в реализации программ, улучшающих экологическое состояние промышленных производств. Общественность четко контролирует ситуацию. Мы, в свою очередь, законодательно закрепляем решения, принимаемые в сфере охраны окружающей среды", – пояснила Бабушкина.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила БабушкинаДенис Паслер
 
 
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