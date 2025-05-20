https://ria.ru/20250520/pozhar-2017984556.html

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.05.2025

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 20,5 до 24,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:26:00+03:00

2025-05-20T08:26:00+03:00

2025-05-20T08:27:00+03:00

закаменский район

республика бурятия

северо-байкальский район

происшествия

природные пожары в россии

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УЛАН-УДЭ, 20 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 20,5 до 24,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. Накануне агентство сообщало, что на утро понедельника в Бурятии действует 12 лесных пожаров на общей площади более 20,5 тысяч гектаров. За прошедшие сутки в регионе обнаружено три возгорания в лесах Еравнинского, Закаменского и Северо-Байкальского районов. При этом ликвидировано три очага на площади более 4,6 тысячи гектаров, отметили в агентстве. "По оперативным данным, утром 20 мая действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах, на общей площади 24 408 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. По данным агентства, три пожара в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах локализованы на площади более 12,7 тысячи гектаров. На тушении работают 375 человек, задействовано 69 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.

https://ria.ru/20250519/pozhar-2017821509.html

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

закаменский район

республика бурятия

северо-байкальский район

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закаменский район, республика бурятия, северо-байкальский район, происшествия, природные пожары в россии