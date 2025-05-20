Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 20.05.2025 (обновлено: 08:27 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/pozhar-2017984556.html
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.05.2025
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 20,5 до 24,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:26:00+03:00
2025-05-20T08:27:00+03:00
закаменский район
республика бурятия
северо-байкальский район
происшествия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_a08a4749a89c5c0c60d225da88e60f0e.jpg
УЛАН-УДЭ, 20 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 20,5 до 24,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. Накануне агентство сообщало, что на утро понедельника в Бурятии действует 12 лесных пожаров на общей площади более 20,5 тысяч гектаров. За прошедшие сутки в регионе обнаружено три возгорания в лесах Еравнинского, Закаменского и Северо-Байкальского районов. При этом ликвидировано три очага на площади более 4,6 тысячи гектаров, отметили в агентстве. "По оперативным данным, утром 20 мая действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах, на общей площади 24 408 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. По данным агентства, три пожара в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах локализованы на площади более 12,7 тысячи гектаров. На тушении работают 375 человек, задействовано 69 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.
https://ria.ru/20250519/pozhar-2017821509.html
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
закаменский район
республика бурятия
северо-байкальский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_93bde0f9a6998f2677625d291f712a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
закаменский район, республика бурятия, северо-байкальский район, происшествия, природные пожары в россии
Закаменский район, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, Происшествия, Природные пожары в России
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась до 24,4 тыс га

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Последствия природных пожаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 20 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 20,5 до 24,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
Накануне агентство сообщало, что на утро понедельника в Бурятии действует 12 лесных пожаров на общей площади более 20,5 тысяч гектаров. За прошедшие сутки в регионе обнаружено три возгорания в лесах Еравнинского, Закаменского и Северо-Байкальского районов. При этом ликвидировано три очага на площади более 4,6 тысячи гектаров, отметили в агентстве.
Последствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре
19 мая, 13:33
"По оперативным данным, утром 20 мая действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах, на общей площади 24 408 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем.
По данным агентства, три пожара в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах локализованы на площади более 12,7 тысячи гектаров. На тушении работают 375 человек, задействовано 69 единиц техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
 
Закаменский районРеспублика БурятияСеверо-Байкальский районПроисшествияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала