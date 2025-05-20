https://ria.ru/20250520/postavki-2018030956.html

В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны

В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны - РИА Новости, 20.05.2025

В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны

Предпринимателя обвинили в Севастополе в хищении 176 миллионов рублей на поставках древесины для Минобороны, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:37:00+03:00

2025-05-20T12:37:00+03:00

2025-05-20T12:39:00+03:00

происшествия

россия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предпринимателя обвинили в Севастополе в хищении 176 миллионов рублей на поставках древесины для Минобороны, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа (часть 7 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2023-2024 годах Минобороны РФ заключило многомиллионные госконтракты с ИП Бойчуком Виктором Васильевичем на поставку древесины."В указанный период предприниматель представлял фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой древесины, совершив хищение государственных денежных средств в сумме более 176 миллионов рублей", - отмечается в релизе.В настоящее время Бойчук арестован.

https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011277524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)