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В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны
В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны - РИА Новости, 20.05.2025
В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны
Предпринимателя обвинили в Севастополе в хищении 176 миллионов рублей на поставках древесины для Минобороны, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:37:00+03:00
2025-05-20T12:37:00+03:00
2025-05-20T12:39:00+03:00
происшествия
россия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предпринимателя обвинили в Севастополе в хищении 176 миллионов рублей на поставках древесины для Минобороны, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа (часть 7 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2023-2024 годах Минобороны РФ заключило многомиллионные госконтракты с ИП Бойчуком Виктором Васильевичем на поставку древесины."В указанный период предприниматель представлял фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой древесины, совершив хищение государственных денежных средств в сумме более 176 миллионов рублей", - отмечается в релизе.В настоящее время Бойчук арестован.
https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны
Бизнесмена Бойчука обвинили в хищении 176 млн руб на поставках древесины для МО