https://ria.ru/20250520/posolstvo-2018117857.html
В посольстве России прокомментировали новые санкции Британии
В посольстве России прокомментировали новые санкции Британии - РИА Новости, 20.05.2025
В посольстве России прокомментировали новые санкции Британии
Новые антироссийские санкции Великобритании и прочие попытки выдвижения ультиматумов Москве не повлияют на курс России, заявили РИА Новости в посольстве России... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:57:00+03:00
2025-05-20T18:57:00+03:00
2025-05-20T18:57:00+03:00
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дэвид лэмми
агентство по страхованию вкладов
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новые антироссийские санкции Великобритании и прочие попытки выдвижения ультиматумов Москве не повлияют на курс России, заявили РИА Новости в посольстве России в Лондоне. Во вторник Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических лиц и 62 юридических лица. В частности, в список включены Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 46 финансовых учреждений и 18 судов, якобы связанных с российским "теневым флотом", перевозящим нефть. "На курс России эти разномастные "санкции", равно как и прочие попытки говорить с нами языком ультиматумов и угроз, повлиять не могут. Что касается "давления на российскую военную машину", о которой невпопад рассуждает министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми, остается пожелать британскому официозу периодически вспоминать о собственном "автопарке", счищать с него ржавчину и подкачивать сдувающиеся шины. В свою очередь, заверяем, что Вооруженные силы России всегда будут готовы отстаивать законные интересы нашей страны от происков Лондона и его злобноватых единомышленников", - говорится в комментарии посольства.
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россия, лондон, великобритания, дэвид лэмми, агентство по страхованию вкладов, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Лондон, Великобритания, Дэвид Лэмми, Агентство по страхованию вкладов, Санкции в отношении России, В мире
В посольстве России прокомментировали новые санкции Британии
Посольство России в Лондоне: новые санкции Британии не повлияют на курс России