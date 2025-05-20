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"Единственный выход": на Западе призвали Киев признать поражение
"Единственный выход": на Западе призвали Киев признать поражение - РИА Новости, 20.05.2025
"Единственный выход": на Западе призвали Киев признать поражение
Единственный выход для сохранения Украины — признать поражение сейчас, пока есть шанс, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:25:00+03:00
2025-05-20T03:25:00+03:00
2025-05-20T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Единственный выход для сохранения Украины — признать поражение сейчас, пока есть шанс, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Единственный выход для Киева — признать поражение на фронте, и договориться о мире сейчас, с минимальными потерями. Если будет достигнуто прекращение огня, оно должно включать также приостановку обмена американскими разведданными и поставок оружия. Если прекращения огня не будет, российская армия просто продавит фронт", — сказал он.Аналитик отметил, что Зеленскому не выгодно делать верный выбор и признавать поражение, потому что тогда его политической карьере и, возможно, жизни придет конец.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017966938.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Золтан Кошкович
"Единственный выход": на Западе призвали Киев признать поражение
Аналитик Кошкович: назвал признание поражения единственным выходом для Киева