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ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику - РИА Новости, 20.05.2025
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Надежные люди
 
09:45 20.05.2025
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ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику - РИА Новости, 20.05.2025
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику
Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:45:00+03:00
2025-05-20T09:45:00+03:00
надежные люди
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, а также необходимую военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Двадцатого мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с членом партии Павлом Захаровым, депутатами, сторонниками партии и прихожанами Донского ставропигиального мужского монастыря передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Помимо крупной техники, партийцы закупили для бойцов мавики, генераторы, старлинки, булаты, прицелы, рации, АКБ, зарядки, инкубаторы, пауэрбанки, аптечки, а также каски, бронежилеты, прицелы ночного видения и другую военную технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что все машины оснащены средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, технику ЛДПР приобрела по запросам участников СВО. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, эта техника поможет российским бойцам и офицерам противостоять "силам зла, силам тьмы во имя победы сил добра и сил света". "Это оборудование для ребят, которые защищают нас, каждого из нас там, на передовой, чтобы они остались живы, чтобы они одерживали победы – большие и малые каждый день. А у кого техника сгорает, у кого техника гибнет, значит, будем менять. С каждой выдачей боевых машин это мероприятие становится более масштабным и объёмным. Мы не считаем, как наши коллеги, количество гуманитарных конвоев. Мы отправляем большое количество современной боевой техники и будем отправлять всё больше и чаще. Во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой победы", – добавил он.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, сво
Надежные люди, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, СВО
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику

ЛДПР передала российским военным десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, а также необходимую военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Двадцатого мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с членом партии Павлом Захаровым, депутатами, сторонниками партии и прихожанами Донского ставропигиального мужского монастыря передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Помимо крупной техники, партийцы закупили для бойцов мавики, генераторы, старлинки, булаты, прицелы, рации, АКБ, зарядки, инкубаторы, пауэрбанки, аптечки, а также каски, бронежилеты, прицелы ночного видения и другую военную технику", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все машины оснащены средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, технику ЛДПР приобрела по запросам участников СВО.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, эта техника поможет российским бойцам и офицерам противостоять "силам зла, силам тьмы во имя победы сил добра и сил света".
"Это оборудование для ребят, которые защищают нас, каждого из нас там, на передовой, чтобы они остались живы, чтобы они одерживали победы – большие и малые каждый день. А у кого техника сгорает, у кого техника гибнет, значит, будем менять. С каждой выдачей боевых машин это мероприятие становится более масштабным и объёмным. Мы не считаем, как наши коллеги, количество гуманитарных конвоев. Мы отправляем большое количество современной боевой техники и будем отправлять всё больше и чаще. Во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой победы", – добавил он.
 
Надежные людиЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРСВО
 
 
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