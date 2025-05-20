https://ria.ru/20250520/pomosch-2017994954.html

ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику

ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику - РИА Новости, 20.05.2025

ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику

Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:45:00+03:00

2025-05-20T09:45:00+03:00

2025-05-20T09:45:00+03:00

надежные люди

леонид слуцкий (политик)

лдпр

сво

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, а также необходимую военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Двадцатого мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с членом партии Павлом Захаровым, депутатами, сторонниками партии и прихожанами Донского ставропигиального мужского монастыря передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Помимо крупной техники, партийцы закупили для бойцов мавики, генераторы, старлинки, булаты, прицелы, рации, АКБ, зарядки, инкубаторы, пауэрбанки, аптечки, а также каски, бронежилеты, прицелы ночного видения и другую военную технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что все машины оснащены средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, технику ЛДПР приобрела по запросам участников СВО. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, эта техника поможет российским бойцам и офицерам противостоять "силам зла, силам тьмы во имя победы сил добра и сил света". "Это оборудование для ребят, которые защищают нас, каждого из нас там, на передовой, чтобы они остались живы, чтобы они одерживали победы – большие и малые каждый день. А у кого техника сгорает, у кого техника гибнет, значит, будем менять. С каждой выдачей боевых машин это мероприятие становится более масштабным и объёмным. Мы не считаем, как наши коллеги, количество гуманитарных конвоев. Мы отправляем большое количество современной боевой техники и будем отправлять всё больше и чаще. Во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой победы", – добавил он.

https://ria.ru/20250518/svr-2017694034.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

леонид слуцкий (политик), лдпр, сво