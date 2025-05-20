https://ria.ru/20250520/pomosch-2017994954.html
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику - РИА Новости, 20.05.2025
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику
Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:45:00+03:00
2025-05-20T09:45:00+03:00
2025-05-20T09:45:00+03:00
надежные люди
леонид слуцкий (политик)
лдпр
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, а также необходимую военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Двадцатого мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с членом партии Павлом Захаровым, депутатами, сторонниками партии и прихожанами Донского ставропигиального мужского монастыря передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Помимо крупной техники, партийцы закупили для бойцов мавики, генераторы, старлинки, булаты, прицелы, рации, АКБ, зарядки, инкубаторы, пауэрбанки, аптечки, а также каски, бронежилеты, прицелы ночного видения и другую военную технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что все машины оснащены средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, технику ЛДПР приобрела по запросам участников СВО. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, эта техника поможет российским бойцам и офицерам противостоять "силам зла, силам тьмы во имя победы сил добра и сил света". "Это оборудование для ребят, которые защищают нас, каждого из нас там, на передовой, чтобы они остались живы, чтобы они одерживали победы – большие и малые каждый день. А у кого техника сгорает, у кого техника гибнет, значит, будем менять. С каждой выдачей боевых машин это мероприятие становится более масштабным и объёмным. Мы не считаем, как наши коллеги, количество гуманитарных конвоев. Мы отправляем большое количество современной боевой техники и будем отправлять всё больше и чаще. Во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой победы", – добавил он.
https://ria.ru/20250518/svr-2017694034.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), лдпр, сво
Надежные люди, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, СВО
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику
ЛДПР передала российским военным десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, а также необходимую военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Двадцатого мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
совместно с членом партии Павлом Захаровым, депутатами, сторонниками партии и прихожанами Донского ставропигиального мужского монастыря передали российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Помимо крупной техники, партийцы закупили для бойцов мавики, генераторы, старлинки, булаты, прицелы, рации, АКБ, зарядки, инкубаторы, пауэрбанки, аптечки, а также каски, бронежилеты, прицелы ночного видения и другую военную технику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все машины оснащены средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, технику ЛДПР приобрела по запросам участников СВО.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, эта техника поможет российским бойцам и офицерам противостоять "силам зла, силам тьмы во имя победы сил добра и сил света".
"Это оборудование для ребят, которые защищают нас, каждого из нас там, на передовой, чтобы они остались живы, чтобы они одерживали победы – большие и малые каждый день. А у кого техника сгорает, у кого техника гибнет, значит, будем менять. С каждой выдачей боевых машин это мероприятие становится более масштабным и объёмным. Мы не считаем, как наши коллеги, количество гуманитарных конвоев. Мы отправляем большое количество современной боевой техники и будем отправлять всё больше и чаще. Во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой победы", – добавил он.