https://ria.ru/20250520/politika-2017967883.html

Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ

Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025

Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ

Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T02:05:00+03:00

2025-05-20T02:05:00+03:00

2025-05-20T02:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, заявил журналист британской газеты Times Джордж Гриллс. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. "Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным вновь оказался смягчающим. Вместо того чтобы наказать Россию "сокрушительными" санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал "хороший" разговор... После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо", - написал Гриллс. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017961892.html

https://ria.ru/20250519/tramp-2017943158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии