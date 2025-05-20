https://ria.ru/20250520/politika-2017967883.html
Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ
Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ
Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:05:00+03:00
2025-05-20T02:05:00+03:00
2025-05-20T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, заявил журналист британской газеты Times Джордж Гриллс. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. "Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным вновь оказался смягчающим. Вместо того чтобы наказать Россию "сокрушительными" санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал "хороший" разговор... После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо", - написал Гриллс. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ
Times: разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых антироссийских санкций