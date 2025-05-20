https://ria.ru/20250520/podmoskove-2018111180.html
Более 41 процента родов в Подмосковье являются партнерскими
Более 41 процента родов в Подмосковье являются партнерскими - РИА Новости, 20.05.2025
Более 41 процента родов в Подмосковье являются партнерскими
В Московской области более 41,5% родов являются партнерскими, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:18:00+03:00
2025-05-20T18:18:00+03:00
2025-05-20T18:18:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151004/22/1510042210_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3e8e2df42c5dcc2ed2d248ca9fa855ea.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Московской области более 41,5% родов являются партнерскими, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Самым популярным выбором будущих родителей являются партнерские роды. Они составляют более 41,5% от общего числа. Многим женщинам в момент родов важно чувствовать поддержку близкого человека рядом", — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Также будущим мамам доступны другие виды родов, включая мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. По данным пресс-службы, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье" или по телефону — 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
https://ria.ru/20250520/blagoustroystvo-2018081005.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151004/22/1510042210_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_0a604c43d51309ee174011fb6fe0bc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), семья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Семья
Более 41 процента родов в Подмосковье являются партнерскими
В Московской области свыше 41,5 процентов родов являются партнерскими
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Московской области более 41,5% родов являются партнерскими, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Самым популярным выбором будущих родителей являются партнерские роды. Они составляют более 41,5% от общего числа. Многим женщинам в момент родов важно чувствовать поддержку близкого человека рядом", — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Также будущим мамам доступны другие виды родов, включая мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы.
По данным пресс-службы, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье" или по телефону — 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.