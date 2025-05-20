https://ria.ru/20250520/podmoskove-2018111180.html

Более 41 процента родов в Подмосковье являются партнерскими

Более 41 процента родов в Подмосковье являются партнерскими - РИА Новости, 20.05.2025

Более 41 процента родов в Подмосковье являются партнерскими

В Московской области более 41,5% родов являются партнерскими, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:18:00+03:00

2025-05-20T18:18:00+03:00

2025-05-20T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Московской области более 41,5% родов являются партнерскими, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Самым популярным выбором будущих родителей являются партнерские роды. Они составляют более 41,5% от общего числа. Многим женщинам в момент родов важно чувствовать поддержку близкого человека рядом", — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Также будущим мамам доступны другие виды родов, включая мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. По данным пресс-службы, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье" или по телефону — 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

https://ria.ru/20250520/blagoustroystvo-2018081005.html

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московская область (подмосковье), семья