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В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач - РИА Новости, 20.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:55 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/podmoskove-2018049032.html
В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач
В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач - РИА Новости, 20.05.2025
В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач
Жители и гости Подмосковья совершили с апреля этого года свыше 82 тысяч поездок на сезонных маршрутах "Мострансавто", следующих к садовым и дачным... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:55:00+03:00
2025-05-20T13:55:00+03:00
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
общественный транспорт
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили с апреля этого года свыше 82 тысяч поездок на сезонных маршрутах "Мострансавто", следующих к садовым и дачным товариществам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, более 61 тысячи поездок дачники совершили по социальным картам, по банковским картам они зафиксировали свыше 13 тысяч оплат, остальные 7 тысяч трансакций — по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка". Самым востребованным маршрутом у пассажиров стал № 51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок", на котором жители и гости региона зарегистрировали свыше 16 тысяч поездок. Первые маршруты были запущены в начале апреля. Автобусы перевозят пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Для удобства жителей и гостей региона расписание транспортных средств синхронизировано с графиком движения пригородных электропоездов. Автобусы курсируют на сезонных маршрутах по пятницам, субботам и воскресеньям, некоторые — ежедневно. Самые "долгоиграющие" дачные маршруты проработают до четвертого ноября. В перевозках задействованы автобусы большого, среднего и малого классов.
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мострансавто, московская область (подмосковье), общественный транспорт
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье), Общественный транспорт
В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач

В Подмосковье совершили свыше 82 тысяч поездок до дач на "Мострансавто" с апреля

© Фото : МострансавтоАвтобусы компании Мострансавто
Автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Мострансавто
Автобусы компании Мострансавто
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили с апреля этого года свыше 82 тысяч поездок на сезонных маршрутах "Мострансавто", следующих к садовым и дачным товариществам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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Так, более 61 тысячи поездок дачники совершили по социальным картам, по банковским картам они зафиксировали свыше 13 тысяч оплат, остальные 7 тысяч трансакций — по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка". Самым востребованным маршрутом у пассажиров стал № 51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок", на котором жители и гости региона зарегистрировали свыше 16 тысяч поездок.
Первые маршруты были запущены в начале апреля. Автобусы перевозят пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Для удобства жителей и гостей региона расписание транспортных средств синхронизировано с графиком движения пригородных электропоездов.
Автобусы курсируют на сезонных маршрутах по пятницам, субботам и воскресеньям, некоторые — ежедневно. Самые "долгоиграющие" дачные маршруты проработают до четвертого ноября. В перевозках задействованы автобусы большого, среднего и малого классов.
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоМосковская область (Подмосковье)Общественный транспорт
 
 
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