https://ria.ru/20250520/podmoskove-2018049032.html

В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач

В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач - РИА Новости, 20.05.2025

В Подмосковье совершили более 82 тысяч поездок на автобусах до дач

Жители и гости Подмосковья совершили с апреля этого года свыше 82 тысяч поездок на сезонных маршрутах "Мострансавто", следующих к садовым и дачным... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:55:00+03:00

2025-05-20T13:55:00+03:00

2025-05-20T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили с апреля этого года свыше 82 тысяч поездок на сезонных маршрутах "Мострансавто", следующих к садовым и дачным товариществам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, более 61 тысячи поездок дачники совершили по социальным картам, по банковским картам они зафиксировали свыше 13 тысяч оплат, остальные 7 тысяч трансакций — по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка". Самым востребованным маршрутом у пассажиров стал № 51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок", на котором жители и гости региона зарегистрировали свыше 16 тысяч поездок. Первые маршруты были запущены в начале апреля. Автобусы перевозят пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Для удобства жителей и гостей региона расписание транспортных средств синхронизировано с графиком движения пригородных электропоездов. Автобусы курсируют на сезонных маршрутах по пятницам, субботам и воскресеньям, некоторые — ежедневно. Самые "долгоиграющие" дачные маршруты проработают до четвертого ноября. В перевозках задействованы автобусы большого, среднего и малого классов.

https://ria.ru/20250519/retsepty-2017893426.html

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Артем Смирнов

мострансавто, московская область (подмосковье), общественный транспорт