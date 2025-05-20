https://ria.ru/20250520/peterburg-2018031757.html
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей - РИА Новости, 20.05.2025
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей
Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:40:00+03:00
2025-05-20T12:40:00+03:00
2025-05-20T12:40:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент РИА Новости. В заседании приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Карпович. "Мы определили направление движения, мы выработали регламент, мы создали Совет, утвердили состав Совета. И основными направлениями движения в этом году, в год председательства Российской Федерации … это защита прав потребителей в рамках цифровой экономики, развивающейся интернет-торговли. И вторая тема, которая всех волнует, наших общественников, надзорные органы и регуляторы в этой сфере, это обеспечение прав потребителя самозанятыми", - заявила Попова журналистам. В ходе заседание участники приняли решение, что общественные объединения РФ и Белоруссии будут меняться в зависимости от места проведения Совета, от ситуации развития на потребительском рынке. Как уточнил Карпович, это позволит участникам получать информацию непосредственно с мест. "Мы сегодня, мне кажется, что важное приняли решение относительно утверждения нашего состава не пофамильно, а исходя из должностей", - рассказал он журналистам. Следующее заседание планируют провести в Москве. Совет Союзного государства является межгосударственным консультативно-совещательным органом, призванным содействовать обеспечению равных прав потребителей на основе единых правил в области защиты прав потребителей, утвержденных в декабре 2024 года декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей
Совет Союзного государства по защите прав потребителей провел первое заседание
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент РИА Новости.
В заседании приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова
и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Карпович.
"Мы определили направление движения, мы выработали регламент, мы создали Совет, утвердили состав Совета. И основными направлениями движения в этом году, в год председательства Российской Федерации … это защита прав потребителей в рамках цифровой экономики, развивающейся интернет-торговли. И вторая тема, которая всех волнует, наших общественников, надзорные органы и регуляторы в этой сфере, это обеспечение прав потребителя самозанятыми", - заявила Попова журналистам.
В ходе заседание участники приняли решение, что общественные объединения РФ
и Белоруссии
будут меняться в зависимости от места проведения Совета, от ситуации развития на потребительском рынке. Как уточнил Карпович, это позволит участникам получать информацию непосредственно с мест.
"Мы сегодня, мне кажется, что важное приняли решение относительно утверждения нашего состава не пофамильно, а исходя из должностей", - рассказал он журналистам.
Следующее заседание планируют провести в Москве
.
Совет Союзного государства является межгосударственным консультативно-совещательным органом, призванным содействовать обеспечению равных прав потребителей на основе единых правил в области защиты прав потребителей, утвержденных в декабре 2024 года декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.