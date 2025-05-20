https://ria.ru/20250520/peterburg-2018031757.html

В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей

В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей - РИА Новости, 20.05.2025

В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей

Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:40:00+03:00

2025-05-20T12:40:00+03:00

2025-05-20T12:40:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

москва

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент РИА Новости. В заседании приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Карпович. "Мы определили направление движения, мы выработали регламент, мы создали Совет, утвердили состав Совета. И основными направлениями движения в этом году, в год председательства Российской Федерации … это защита прав потребителей в рамках цифровой экономики, развивающейся интернет-торговли. И вторая тема, которая всех волнует, наших общественников, надзорные органы и регуляторы в этой сфере, это обеспечение прав потребителя самозанятыми", - заявила Попова журналистам. В ходе заседание участники приняли решение, что общественные объединения РФ и Белоруссии будут меняться в зависимости от места проведения Совета, от ситуации развития на потребительском рынке. Как уточнил Карпович, это позволит участникам получать информацию непосредственно с мест. "Мы сегодня, мне кажется, что важное приняли решение относительно утверждения нашего состава не пофамильно, а исходя из должностей", - рассказал он журналистам. Следующее заседание планируют провести в Москве. Совет Союзного государства является межгосударственным консультативно-совещательным органом, призванным содействовать обеспечению равных прав потребителей на основе единых правил в области защиты прав потребителей, утвержденных в декабре 2024 года декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/belorussiya-2017840880.html

https://ria.ru/20250514/belorussiya-2016982202.html

https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012953114.html

россия

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, москва, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)