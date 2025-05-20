Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:40 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/peterburg-2018031757.html
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей - РИА Новости, 20.05.2025
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей
Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:40:00+03:00
2025-05-20T12:40:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент РИА Новости. В заседании приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Карпович. "Мы определили направление движения, мы выработали регламент, мы создали Совет, утвердили состав Совета. И основными направлениями движения в этом году, в год председательства Российской Федерации … это защита прав потребителей в рамках цифровой экономики, развивающейся интернет-торговли. И вторая тема, которая всех волнует, наших общественников, надзорные органы и регуляторы в этой сфере, это обеспечение прав потребителя самозанятыми", - заявила Попова журналистам. В ходе заседание участники приняли решение, что общественные объединения РФ и Белоруссии будут меняться в зависимости от места проведения Совета, от ситуации развития на потребительском рынке. Как уточнил Карпович, это позволит участникам получать информацию непосредственно с мест. "Мы сегодня, мне кажется, что важное приняли решение относительно утверждения нашего состава не пофамильно, а исходя из должностей", - рассказал он журналистам. Следующее заседание планируют провести в Москве. Совет Союзного государства является межгосударственным консультативно-совещательным органом, призванным содействовать обеспечению равных прав потребителей на основе единых правил в области защиты прав потребителей, утвержденных в декабре 2024 года декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/belorussiya-2017840880.html
https://ria.ru/20250514/belorussiya-2016982202.html
https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012953114.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге прошло первое заседание Совета СГ по защите прав потребителей

Совет Союзного государства по защите прав потребителей провел первое заседание

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Первое заседании Совета Союзного государства по защите прав потребителей прошло в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент РИА Новости.
В заседании приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артур Карпович.
Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Правительство Белоруссии предлагает Красноярскому краю свою технику
19 мая, 14:37
"Мы определили направление движения, мы выработали регламент, мы создали Совет, утвердили состав Совета. И основными направлениями движения в этом году, в год председательства Российской Федерации … это защита прав потребителей в рамках цифровой экономики, развивающейся интернет-торговли. И вторая тема, которая всех волнует, наших общественников, надзорные органы и регуляторы в этой сфере, это обеспечение прав потребителя самозанятыми", - заявила Попова журналистам.
В ходе заседание участники приняли решение, что общественные объединения РФ и Белоруссии будут меняться в зависимости от места проведения Совета, от ситуации развития на потребительском рынке. Как уточнил Карпович, это позволит участникам получать информацию непосредственно с мест.
"Мы сегодня, мне кажется, что важное приняли решение относительно утверждения нашего состава не пофамильно, а исходя из должностей", - рассказал он журналистам.
Следующее заседание планируют провести в Москве.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию
14 мая, 20:46
Совет Союзного государства является межгосударственным консультативно-совещательным органом, призванным содействовать обеспечению равных прав потребителей на основе единых правил в области защиты прав потребителей, утвержденных в декабре 2024 года декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество
23 апреля, 14:03
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала