Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков
Песков: контакты с Украиной воссозданы, это важно для работы над меморандумом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Контакты РФ и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над меморандумом, о котором говорил президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
"Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших", - сказал Песков журналистам.