https://ria.ru/20250520/peskov-2017966680.html

Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков

Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025

Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков

Контакты РФ и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над меморандумом, о котором говорил президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:48:00+03:00

2025-05-20T01:48:00+03:00

2025-05-20T01:48:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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политика

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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Контакты РФ и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над меморандумом, о котором говорил президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. "Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших", - сказал Песков журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, политика