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Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025
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01:48 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/peskov-2017966680.html
Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков
Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025
Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков
Контакты РФ и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над меморандумом, о котором говорил президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:48:00+03:00
2025-05-20T01:48:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
политика
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Контакты РФ и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над меморандумом, о котором говорил президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. "Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков

Песков: контакты с Украиной воссозданы, это важно для работы над меморандумом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Контакты РФ и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над меморандумом, о котором говорил президент России Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
"Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших", - сказал Песков журналистам.
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РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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