https://ria.ru/20250520/pensii-2018140358.html

Миронов призвал повысить пенсии работающим пенсионерам

Миронов призвал повысить пенсии работающим пенсионерам - РИА Новости, 20.05.2025

Миронов призвал повысить пенсии работающим пенсионерам

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости заявил о необходимости повысить работающим пенсионерам... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T23:01:00+03:00

2025-05-20T23:01:00+03:00

2025-05-20T23:01:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

пенсия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости заявил о необходимости повысить работающим пенсионерам пенсии с учетом пропущенных восьми лет индексации. "Работающим пенсионерам необходимо повысить пенсии с учетом всех пропущенных индексаций за восемь лет. Такую поправку СРЗП повторно внесет в Госдуму", - сказал Миронов. Он напомнил, что индексация работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году и возобновилась с 2025 года. Он отметил, что сохраняющийся пробел в индексации по-прежнему вынуждает пенсионеров бросать работу. "Мы этого добивались восемь лет, направляли в Минфин расчёты, доказывающие, что индексация выгоднее бюджету. Потому что в её отсутствие у нас почти половина работающих пенсионеров, около 7 миллионов человек, ушли "в тень". Год назад я рассказал об этих расчетах президенту России Владимиру Путину, в итоге нужное решение было принято", - подчеркнул лидер СРЗП. Однако пенсии работающих пенсионеров "растут не так, как могли бы", уточнил политик. Он привел данные Росстата, согласно которым за первые три месяца 2025 года пенсии увеличились всего на 150 рублей. При этом, по его словам, работающие пенсионеры получают в среднем почти на 4 тысячи рублей меньше, чем неработающие, и это связано с тем, что правительство России при возобновлении индексации не учло предложение СРЗП. Миронов рассказал, что еще в 2024 году депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" вносили поправку с тем, чтобы пенсии работающих пенсионеров повышались с учетом всех пропущенных за восемь лет индексаций. Но сейчас это происходит, только если пенсионер прекращает трудиться, то есть, как считает парламентарий, по-прежнему система стимулирует пенсионеров фиктивно увольняться, уходить "в тень" или вообще не работать. "Справедливая Россия - За правду" будет вновь вносить инициативу, чтобы работающим пенсионерам сделали перерасчет, чтобы государство вернуло им все долги за восемь лет отсутствия индексации. И чтобы для этого им не приходилось бросать свою работу", - подытожил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250519/pensiya-2017764189.html

https://ria.ru/20250520/gosduma--2018076871.html

https://ria.ru/20250513/gosduma-2016594764.html

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общество, россия, сергей миронов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсия