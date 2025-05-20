https://ria.ru/20250520/pavodok-2018007206.html
Житель Оренбурга требует компенсацию за сердечный приступ из-за наводнения
Житель Оренбурга требует компенсацию за сердечный приступ из-за наводнения - РИА Новости, 20.05.2025
Житель Оренбурга требует компенсацию за сердечный приступ из-за наводнения
Власти Оренбурга отказались выплатить компенсацию горожанину, получившему сердечный приступ во время эвакуации из затопленного дома прошлой весной, и мужчина... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:54:00+03:00
2025-05-20T10:54:00+03:00
2025-05-20T10:54:00+03:00
оренбург
оренбургская область
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
происшествия
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Власти Оренбурга отказались выплатить компенсацию горожанину, получившему сердечный приступ во время эвакуации из затопленного дома прошлой весной, и мужчина через суд требует установить факт причинения вреда здоровью в результате ЧС, сообщили в Центральном суде Оренбурга. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального характера. В Оренбурге к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика, затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Проводилась массовая эвакуация. "В производстве Центрального районного суда г. Оренбурга находится гражданское дело по исковому заявлению местного жителя к министерству социального развития Оренбургской области об установлении факта причинения вреда здоровью результате чрезвычайно ситуации", - говорится в релизе суда. Согласно заявлению, весной 2024 года дом истца попал в зону паводка. Поселок, где он жил, начало затапливать с конца марта. Спасая свое имущество, мужчина попытался на автомобиле вывезти часть вещей, но, открывая ворота провалился в воду, повис рукой на воротах и сильно поранил руку. В иске мужчина написал, что дома в поселке были затоплены по окна до объявления режима ЧС и люди уже не могли выбраться ни на машинах, ни пешком. При попытке спастись с подтопляемых территорий из-за пережитого сильного стресса у мужчины случился сердечный приступ. Соседи вызвали скорую помощь, которая также не смогла добраться до пострадавшего. Тогда на помощь пришли спасатели, которые на лодке вывезли оренбуржца в безопасное место и передали врачам. "После пережитого мужчина обратился в уполномоченный орган с целью получения компенсационной выплаты, однако ему было отказано. Истец обратился в суд с заявлением об установлении факта причинения вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации для последующего получения выплаты единовременного пособия по факту причинения вреда здоровью", - говорится в сообщении суда. В пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга РИА Новости уточнили, что сумма компенсации, которую хочет получить истец, регламентируется постановлением правительства Оренбургской области и зависит от степени вреда. Если суд установит, что мужчина из-за паводка получил тяжкий вред здоровью, то власти ему должны выплатить 600 тысяч рублей, а если лёгкий вред – 300 тысяч рублей. В конце апреля прошлого года правительство РФ направило Оренбургской области 490 миллионов рублей для оказания мер социальной поддержки пострадавшим от паводка гражданам. 24 мая кабмин выделил региону пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ, поврежденных из-за паводка, и капремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также более одного миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям. 28 июня правительство РФ распорядилось выделить бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи Оренбургской области для устранения последствий паводка в размере до 3,96 миллиарда рублей. Бюджет выделен Минстрою, Росавтодору и Росводресурсам.
https://ria.ru/20250325/navodnenie-2007248159.html
https://ria.ru/20250423/chs-2012964838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральное дорожное агентство (росавтодор), происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Происшествия
Житель Оренбурга требует компенсацию за сердечный приступ из-за наводнения
Переживший приступ при эвакуации в паводок житель Оренбурга судится с властями
УФА, 20 мая – РИА Новости.
Власти Оренбурга отказались выплатить компенсацию горожанину, получившему сердечный приступ во время эвакуации из затопленного дома прошлой весной, и мужчина через суд требует установить факт причинения вреда здоровью в результате ЧС, сообщили в Центральном суде Оренбурга
.
В Оренбургской области
7 апреля 2024 года из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального характера. В Оренбурге
к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика, затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Проводилась массовая эвакуация.
"В производстве Центрального районного суда г. Оренбурга находится гражданское дело по исковому заявлению местного жителя к министерству социального развития Оренбургской области об установлении факта причинения вреда здоровью результате чрезвычайно ситуации", - говорится в релизе суда.
Согласно заявлению, весной 2024 года дом истца попал в зону паводка. Поселок, где он жил, начало затапливать с конца марта. Спасая свое имущество, мужчина попытался на автомобиле вывезти часть вещей, но, открывая ворота провалился в воду, повис рукой на воротах и сильно поранил руку.
В иске мужчина написал, что дома в поселке были затоплены по окна до объявления режима ЧС и люди уже не могли выбраться ни на машинах, ни пешком. При попытке спастись с подтопляемых территорий из-за пережитого сильного стресса у мужчины случился сердечный приступ. Соседи вызвали скорую помощь, которая также не смогла добраться до пострадавшего. Тогда на помощь пришли спасатели, которые на лодке вывезли оренбуржца в безопасное место и передали врачам.
"После пережитого мужчина обратился в уполномоченный орган с целью получения компенсационной выплаты, однако ему было отказано. Истец обратился в суд с заявлением об установлении факта причинения вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации для последующего получения выплаты единовременного пособия по факту причинения вреда здоровью", - говорится в сообщении суда.
В пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга РИА Новости уточнили, что сумма компенсации, которую хочет получить истец, регламентируется постановлением правительства Оренбургской области и зависит от степени вреда. Если суд установит, что мужчина из-за паводка получил тяжкий вред здоровью, то власти ему должны выплатить 600 тысяч рублей, а если лёгкий вред – 300 тысяч рублей.
В конце апреля прошлого года правительство РФ
направило Оренбургской области 490 миллионов рублей для оказания мер социальной поддержки пострадавшим от паводка гражданам. 24 мая кабмин выделил региону пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ, поврежденных из-за паводка, и капремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также более одного миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям. 28 июня правительство РФ распорядилось выделить бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи Оренбургской области для устранения последствий паводка в размере до 3,96 миллиарда рублей. Бюджет выделен Минстрою
, Росавтодору
и Росводресурсам.