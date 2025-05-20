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МИД Индии высказался об отношениях с Пакистаном - РИА Новости, 20.05.2025
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16:07 20.05.2025 (обновлено: 17:08 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/otnosheniya-2018077355.html
МИД Индии высказался об отношениях с Пакистаном
МИД Индии высказался об отношениях с Пакистаном - РИА Новости, 20.05.2025
МИД Индии высказался об отношениях с Пакистаном
Улучшение отношений между Индией и Пакистаном маловероятно в обозримом будущем, заявил в своем выступлении перед парламентской комиссией по международным делам... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:07:00+03:00
2025-05-20T17:08:00+03:00
обострение отношений между индией и пакистаном
операция синдур в пакистане
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БАНГКОК, 20 мая - РИА Новости. Улучшение отношений между Индией и Пакистаном маловероятно в обозримом будущем, заявил в своем выступлении перед парламентской комиссией по международным делам заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри. Содержание выступления дипломата на закрытом заседании комиссии приводит во вторник со ссылкой на участников заседания газета Economic Times. "Я не вижу никаких шансов на улучшение отношений между Индией и Пакистаном в обозримом будущем", - сказал в своем выступлении замглавы МИД Индии, слова которого приводит издание. Мисри также опроверг информацию о посредничестве президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении огня между Индией и Пакистаном и отверг возможность для иностранных лидеров комментировать индо-пакистанский конфликт в подобном ключе. Ранее Трамп заявил о якобы осуществленном США посредничестве в прекращении огня между Индией и Пакистаном, которое, по его словам, спасло миллионы жизней, которые могли быть потеряны в ядерном конфликте между двумя южноазиатскими странами, напоминает Economic Times. "Ни одна страна мира не имеет юридического права комментировать что-либо по вопросу Джамму и Кашмира", - сказал о комментарии Трампа Мисри, слова которого приводит газета. "Президент США не спрашивал нашего разрешения, прежде чем выступить с такими комментариями", - добавил он. Заместитель министра иностранных дел Индии также подчеркнул, что ни в один момент в течение конфликта, который велся с применением исключительно обычных вооружений, со стороны Пакистана не прозвучало никаких "ядерных сигналов", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250513/oruzhie-2016712882.html
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обострение отношений между индией и пакистаном, операция синдур в пакистане, дональд трамп, индия, пакистан, сша, в мире
Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Операция Синдур в Пакистане, Дональд Трамп, Индия, Пакистан, США, В мире
МИД Индии высказался об отношениях с Пакистаном

МИД Индии: улучшение отношений с Пакистаном маловероятно в обозримом будущем

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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БАНГКОК, 20 мая - РИА Новости. Улучшение отношений между Индией и Пакистаном маловероятно в обозримом будущем, заявил в своем выступлении перед парламентской комиссией по международным делам заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.
Содержание выступления дипломата на закрытом заседании комиссии приводит во вторник со ссылкой на участников заседания газета Economic Times.
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"Я не вижу никаких шансов на улучшение отношений между Индией и Пакистаном в обозримом будущем", - сказал в своем выступлении замглавы МИД Индии, слова которого приводит издание.
Мисри также опроверг информацию о посредничестве президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении огня между Индией и Пакистаном и отверг возможность для иностранных лидеров комментировать индо-пакистанский конфликт в подобном ключе.
Ранее Трамп заявил о якобы осуществленном США посредничестве в прекращении огня между Индией и Пакистаном, которое, по его словам, спасло миллионы жизней, которые могли быть потеряны в ядерном конфликте между двумя южноазиатскими странами, напоминает Economic Times.
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"Ни одна страна мира не имеет юридического права комментировать что-либо по вопросу Джамму и Кашмира", - сказал о комментарии Трампа Мисри, слова которого приводит газета.
"Президент США не спрашивал нашего разрешения, прежде чем выступить с такими комментариями", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел Индии также подчеркнул, что ни в один момент в течение конфликта, который велся с применением исключительно обычных вооружений, со стороны Пакистана не прозвучало никаких "ядерных сигналов", говорится в сообщении.
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