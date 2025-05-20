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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.05.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе, отметив, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:26:00+03:00
2025-05-20T10:26:00+03:00
2025-05-20T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
воронежская область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе, отметив, что силы ПВО наготове. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА объявлена в 10.11 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр гусев (губернатор), воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области во вторник