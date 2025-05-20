https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html
Набиуллина рассказала, откуда черпает силы
Набиуллина рассказала, откуда черпает силы - РИА Новости, 20.05.2025
Набиуллина рассказала, откуда черпает силы
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что черпает силы в классической музыке, опере, ходьбе и плавании. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:33:00+03:00
2025-05-20T11:33:00+03:00
2025-05-20T12:54:00+03:00
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что черпает силы в классической музыке, опере, ходьбе и плавании."Наверное, как-то даже немного банально. Я люблю оперу, люблю классическую музыку, люблю подолгу ходить, люблю плавать. Вот, наверное, такие какие-то простые вещи", — сказала она на "Альфа-саммите", отвечая на вопрос, откуда берет силы.Председатель ЦБ добавила, что подобные занятия помогают ей почувствовать, что "есть что-то очень гармоничное в мире".
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006503470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, общество
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Общество
Набиуллина рассказала, откуда черпает силы
Набиуллина черпает силы в классической музыке, опере, ходьбе и плавании