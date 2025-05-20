https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html

Набиуллина рассказала, откуда черпает силы

Набиуллина рассказала, откуда черпает силы - РИА Новости, 20.05.2025

Набиуллина рассказала, откуда черпает силы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что черпает силы в классической музыке, опере, ходьбе и плавании. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:33:00+03:00

2025-05-20T11:33:00+03:00

2025-05-20T12:54:00+03:00

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что черпает силы в классической музыке, опере, ходьбе и плавании."Наверное, как-то даже немного банально. Я люблю оперу, люблю классическую музыку, люблю подолгу ходить, люблю плавать. Вот, наверное, такие какие-то простые вещи", — сказала она на "Альфа-саммите", отвечая на вопрос, откуда берет силы.Председатель ЦБ добавила, что подобные занятия помогают ей почувствовать, что "есть что-то очень гармоничное в мире".

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006503470.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, общество