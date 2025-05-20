https://ria.ru/20250520/naberezhnaya-2017991172.html

Жительница Мариуполя рассказала, как преобразилась набережная

Жительница Мариуполя рассказала, как преобразилась набережная - РИА Новости, 20.05.2025

Жительница Мариуполя рассказала, как преобразилась набережная

Жительница Мариуполя Мария рассказала РИА Новости, что город меняется на глазах, люди гуляют в центре, обстановка стала жизнерадостной, особенно радует... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:23:00+03:00

2025-05-20T09:23:00+03:00

2025-05-20T09:24:00+03:00

владимир путин

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Жительница Мариуполя Мария рассказала РИА Новости, что город меняется на глазах, люди гуляют в центре, обстановка стала жизнерадостной, особенно радует обновленная приморская набережная. По словам Марии, когда весной 2022 года в Мариуполе начались военные действия, она с мужем и детьми перебралась из многоэтажки к отцу в частный дом. Говорит, что так было больше шансов выжить: она с детьми сидела в подвале, а муж наверху готовил. В подвале ее младший ребенок отметил свой первый день рождения. "Спустя много месяцев мой муж смог добраться до нашего дома, потом принес мне ключи от квартиры, говорит, оставь на память. От дома ничего не осталось", - вспоминает Мария. Главное - близкие остались живы и здоровы, добавила она. "Город меняется, вы знаете, на глазах. Выезжаешь в центр города - все очень красиво стало, оживленно, прекрасная обстановка: люди гуляют. Жизнерадостно. Набережная прекрасная. Вот эту часть мы даже не видели, честно говоря, на качелях собирались покататься, хотим прогуляться. Набережная сейчас гораздо красивее стала", - рассказала Мария. Мариуполь расположен на юге ДНР, на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика