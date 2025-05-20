https://ria.ru/20250520/myaso-2018060193.html

Россия нарастила экспорт мяса в Китай до максимума за полгода

Россия нарастила экспорт мяса в Китай до максимума за полгода - РИА Новости, 20.05.2025

Россия нарастила экспорт мяса в Китай до максимума за полгода

Россия в апреле увеличила экспорт мяса в Китай до максимальных с октября прошлого года 63 миллионов долларов, войдя в десятку основных поставщиков, следует из... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:47:00+03:00

2025-05-20T14:47:00+03:00

2025-05-20T14:47:00+03:00

экономика

россия

китай

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мясо

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле увеличила экспорт мяса в Китай до максимальных с октября прошлого года 63 миллионов долларов, войдя в десятку основных поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. За год поставки российского мяса выросли в 1,6 раза, а за месяц - на 14%. Главным образом компании поставляли на китайский рынок мясо птицы - на 42,8 миллиона долларов против 35,4 миллиона месяцем ранее. Продажи субпродуктов из мяса крупного рогатого скота выросли на четверть и составили 6,8 миллиона долларов. В то же время поставки свинины сократились до 4,8 миллиона долларов с 5,4 миллиона в марте, а мяса крупного рогатого скота - до 8,6 миллиона с 9,3 миллиона. Россия в апреле была восьмой среди крупнейших поставщиков мяса на китайский рынок, поднявшись за год с девятого места. Лидерами были Бразилия (594,7 миллиона долларов), США (238,4 миллиона) и Австралия (201,6 миллиона). В целом за четыре месяца с начала текущего года экспорт мяса в Поднебесную составил почти 222 миллиона долларов против 142 миллионов годом ранее. С начала года Россия также является восьмым основным поставщиком мяса в Китай с долей в 3%.

https://ria.ru/20250320/ek-2006186965.html

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экономика, россия, китай, в мире, мясо