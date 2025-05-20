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Омбудсмен: Киев хочет представить невменяемым мужчину, не желавшего воевать - РИА Новости, 20.05.2025
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14:44 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/muzhchina-2018059883.html
Омбудсмен: Киев хочет представить невменяемым мужчину, не желавшего воевать
Омбудсмен: Киев хочет представить невменяемым мужчину, не желавшего воевать - РИА Новости, 20.05.2025
Омбудсмен: Киев хочет представить невменяемым мужчину, не желавшего воевать
Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила РИА Новости, что украинские власти пытаются представить невменяемым не желавшего воевать... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:44:00+03:00
2025-05-20T14:44:00+03:00
в мире
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харьковская область
виктория колесник-лавинская
вооруженные силы украины
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МОСКВА,20 мая - РИА Новости. Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила РИА Новости, что украинские власти пытаются представить невменяемым не желавшего воевать мужчину, который был найден мертвым на территории харьковского военкомата. По словам омбудсмена, недавно на территории украинского военкомата был найден мертвым 39-летний житель Харькова, который ранее был похищен сотрудниками учреждения. Она отметила, что местные власти называют причину смерти - суицид, хотя друзья погибшего говорили, что его дважды похищали сотрудники военкомата, первый раз его жестоко избили и отпустили. Спустя три дня, отметила Колесник-Лавинская, его снова похитили и власти сообщили о самоубийстве. По данным омбудсмена, мужчина ранее заявлял о том, что не желает воевать. "Украинские власти привычно отмалчиваются, инсценируют фальшивые проверки и пытаются выставить жертву невменяемым. Это не просто преступная халатность – это сознательное соучастие в убийстве. Если сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) могут безнаказанно похищать, доводить до самоубийства и убивать мирных жителей – значит, система не просто сломана, она преступна по своей сути", - заявила Колесник-Лавинская. Она отметила, что обратилась в УВД российской администрации Харьковской области для расследования гибели жителя Харькова.
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в мире, харьков, украина, харьковская область, виктория колесник-лавинская, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен: Киев хочет представить невменяемым мужчину, не желавшего воевать

Колесник-Лавинская: Киев называет не желавшего воевать харьковчанина невменяемым

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА,20 мая - РИА Новости. Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила РИА Новости, что украинские власти пытаются представить невменяемым не желавшего воевать мужчину, который был найден мертвым на территории харьковского военкомата.
По словам омбудсмена, недавно на территории украинского военкомата был найден мертвым 39-летний житель Харькова, который ранее был похищен сотрудниками учреждения. Она отметила, что местные власти называют причину смерти - суицид, хотя друзья погибшего говорили, что его дважды похищали сотрудники военкомата, первый раз его жестоко избили и отпустили. Спустя три дня, отметила Колесник-Лавинская, его снова похитили и власти сообщили о самоубийстве. По данным омбудсмена, мужчина ранее заявлял о том, что не желает воевать.
"Украинские власти привычно отмалчиваются, инсценируют фальшивые проверки и пытаются выставить жертву невменяемым. Это не просто преступная халатность – это сознательное соучастие в убийстве. Если сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) могут безнаказанно похищать, доводить до самоубийства и убивать мирных жителей – значит, система не просто сломана, она преступна по своей сути", - заявила Колесник-Лавинская.
Она отметила, что обратилась в УВД российской администрации Харьковской области для расследования гибели жителя Харькова.
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В миреХарьковУкраинаХарьковская областьВиктория Колесник-ЛавинскаяВооруженные силы Украины
 
 
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