https://ria.ru/20250520/muzhchina-2018013026.html

В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона ВСУ 14 мая

В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона ВСУ 14 мая - РИА Новости, 20.05.2025

В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона ВСУ 14 мая

Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона 14 мая на грузовой автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, скончался в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:26:00+03:00

2025-05-20T11:26:00+03:00

2025-05-20T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона 14 мая на грузовой автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, скончался в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 52 снаряда и зафиксированы атаки 69 беспилотниками, из них 37 дронов были сбиты. В понедельник погибла женщина и семь мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, административном здании сельхозпредприятия, коммерческом объекте, объекте связи и пяти транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлкам Дружба и Уразово, сёлам Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачевка, Новопетровка, Соболевка, хуторам Дубровки и Жердевка выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 10 беспилотниками, 6 из которых подавлены. Сегодня утром поступила информация, что в реанимации Валуйской ЦРБ скончался мужчина, который пострадал 14 мая в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю в селе Рождествено. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов подверглись атакам 17 беспилотников, пострадали два человека. В Борисовском районе два села подверглись атаке двух дронов. В Грайворонском округе по селу Сподарюшино, в Красногвардейском районе по селу Кулешовка и в Яковлевском округе по селу Калинино совершены атаки по одному беспилотнику. В Краснояружском районе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 29 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хуторам Балки, Панков и Стадников выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 32 беспилотников, 25 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате атаки дрона по автомобилю погибла женщина и ранен ещё один мирный житель... Вследствие атаки дрона по автомобилю возле социального объекта в селе Графовка ранены трое", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250519/vsu-2017774507.html

https://ria.ru/20250519/ataka-2017933468.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область