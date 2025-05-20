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Медведев рассказал, во что превратился Международный уголовный суд - РИА Новости, 20.05.2025
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17:10 20.05.2025 (обновлено: 17:11 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mus-2018092343.html
Медведев рассказал, во что превратился Международный уголовный суд
Медведев рассказал, во что превратился Международный уголовный суд - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев рассказал, во что превратился Международный уголовный суд
Международный уголовный суд превратился в инструмент неоколониальной репрессии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:10:00+03:00
2025-05-20T17:11:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
международный уголовный суд
в мире
петербургский юридический форум — 2025
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд превратился в инструмент неоколониальной репрессии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "На системном уровне он превратился в инструмент неоколониальной репрессии ", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, международный уголовный суд, в мире, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, В мире, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев рассказал, во что превратился Международный уголовный суд

Медведев: Международный уголовный суд превратился в инструмент неоколониализма

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд превратился в инструмент неоколониальной репрессии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"На системном уровне он превратился в инструмент неоколониальной репрессии ", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев резко высказался о Международном уголовном суде
Вчера, 16:58
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевМеждународный уголовный судВ миреПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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