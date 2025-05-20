Медведев рассказал, во что превратился Международный уголовный суд
Медведев: Международный уголовный суд превратился в инструмент неоколониализма
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд превратился в инструмент неоколониальной репрессии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"На системном уровне он превратился в инструмент неоколониальной репрессии ", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.