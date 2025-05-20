https://ria.ru/20250520/moskalkova-2018044495.html

Володин наградил Москалькову медалью

Володин наградил Москалькову медалью - РИА Новости, 20.05.2025

Володин наградил Москалькову медалью

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил ее медалью за РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:31:00+03:00

2025-05-20T13:31:00+03:00

2025-05-20T13:34:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил ее медалью за вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан. "Благодарю председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина и весь депутатский корпус за высокую награду - Медаль Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан. Она - признание заслуг института уполномоченного по правам человека в деле отстаивания правды и справедливости", - написала она. Федеральный омбудсмен отметила, что Госдума под руководством Володина проводит большую законотворческую работу, уделяет огромное внимание совершенствованию мер социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей. "Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, стараюсь соответствовать высоким критериям в решении задач, связанных с запросами общества и направленных на укрепление и защиту прав человека и гражданина в непростой исторический период", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20250514/moskalkova-2016860449.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, татьяна москалькова, госдума рф