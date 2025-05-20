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Володин наградил Москалькову медалью - РИА Новости, 20.05.2025
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13:31 20.05.2025 (обновлено: 13:34 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/moskalkova-2018044495.html
Володин наградил Москалькову медалью
Володин наградил Москалькову медалью - РИА Новости, 20.05.2025
Володин наградил Москалькову медалью
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил ее медалью за РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:31:00+03:00
2025-05-20T13:34:00+03:00
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил ее медалью за вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан. "Благодарю председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина и весь депутатский корпус за высокую награду - Медаль Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан. Она - признание заслуг института уполномоченного по правам человека в деле отстаивания правды и справедливости", - написала она. Федеральный омбудсмен отметила, что Госдума под руководством Володина проводит большую законотворческую работу, уделяет огромное внимание совершенствованию мер социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей. "Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, стараюсь соответствовать высоким критериям в решении задач, связанных с запросами общества и направленных на укрепление и защиту прав человека и гражданина в непростой исторический период", - добавила Москалькова.
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общество, россия, вячеслав володин, татьяна москалькова, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Володин наградил Москалькову медалью

Володин наградил Москалькову медалью за вклад в укрепление государственности

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил Татьяну Москалькову медалью за вклад в укрепление государственности
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил Татьяну Москалькову медалью за вклад в укрепление государственности - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил Татьяну Москалькову медалью за вклад в укрепление государственности
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил ее медалью за вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан.
"Благодарю председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина и весь депутатский корпус за высокую награду - Медаль Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан. Она - признание заслуг института уполномоченного по правам человека в деле отстаивания правды и справедливости", - написала она.
Федеральный омбудсмен отметила, что Госдума под руководством Володина проводит большую законотворческую работу, уделяет огромное внимание совершенствованию мер социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей.
"Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, стараюсь соответствовать высоким критериям в решении задач, связанных с запросами общества и направленных на укрепление и защиту прав человека и гражданина в непростой исторический период", - добавила Москалькова.
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