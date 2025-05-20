https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018117392.html
В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников
В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников - РИА Новости, 20.05.2025
В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников
Злоумышленники, имитируя взлом учетной записи, вынуждают жертву связаться с ними по собственной инициативе, сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:53:00+03:00
2025-05-20T18:53:00+03:00
2025-05-20T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Злоумышленники, имитируя взлом учетной записи, вынуждают жертву связаться с ними по собственной инициативе, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит все безопасно. Но это — ловушка. Все начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере", — говорится в заявлении.Как уточняется, при звонке с жертвой начинает разговаривать "специалист", который подтверждает опасения. При этом злоумышленник утверждает, что аккаунт "хотят украсть", после чего предлагает "защитить" учетную запись. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия мошенников означают собой многоступенчатую схему, цель которой — завладеть учетной записью и средствами жертвы.
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018081822.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, мошенники, общество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество, мошенники, Общество, Россия
В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников
МВД: мошенники стали заставлять жертву позвонить самостоятельно
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Злоумышленники, имитируя взлом учетной записи, вынуждают жертву связаться с ними по собственной инициативе, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит все безопасно. Но это — ловушка. Все начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере", — говорится в заявлении.
Как уточняется, при звонке с жертвой начинает разговаривать "специалист", который подтверждает опасения. При этом злоумышленник утверждает, что аккаунт "хотят украсть", после чего предлагает "защитить" учетную запись.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия мошенников означают собой многоступенчатую схему, цель которой — завладеть учетной записью и средствами жертвы.