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Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ - РИА Новости, 20.05.2025
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16:35 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018081822.html
Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ
Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ
Телефонные мошенники вскоре могут задействовать искусственный интеллект для преодоления языкового барьера, считает зампред правления Сбербанка Станислав... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:35:00+03:00
2025-05-20T16:35:00+03:00
общество
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
россия
мошенничество
кибербезопасность
ии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Телефонные мошенники вскоре могут задействовать искусственный интеллект для преодоления языкового барьера, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Кузнецов во вторник выступил в качестве модератора сессии "Актуальные проблемы борьбы с международной киберпреступностью" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). "(Скоро – ред.) по нашему мнению, в бой вступает искусственный интеллект, и по нашим оценкам, уже к концу года телефонный мошенник... начнет менять свою природу, поскольку благодаря искусственному интеллекту будет стерта последняя граница, которая называется языковой барьер", – сказал он. Кузнецов выразил опасения по поводу того, что кибер-мошенничество таким образом приобретет "трансграничную природу". Он также предупредил о том, что телефонные мошенники могут начать использовать и программные инструменты с искусственным интеллектом (так называемые AI-ассистенты), чтобы вынудить своих жертв расстаться со сбережениями. "Совсем скоро появится AI-помощник. Если сегодня у нас телефонный мошенник, ...собирает информацию, ...дозванивается, голосом рассказывает какую-то легенду, уговаривает и сам работает, то совсем скоро он скажет такому помощнику: "Хочу украсть деньги где-нибудь в Санкт-Петербурге". И помощник... без человека будет делать все сам – найдет список людей, которые живут в Петербурге, найдет телефоны, будет называть их по имени-отчеству, будет уговаривать их так, как посчитает нужным... и будет использовать всю информацию, которая у него есть, чтобы добиться этой цели и вывести деньги", – отметил Кузнецов. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/moshenniki-2017918575.html
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общество, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, россия, мошенничество, кибербезопасность, ии, искусственный интеллект (ии)
Общество, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Россия, Мошенничество, Кибербезопасность, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ

Сбербанк: кибермошенники вскоре начнут говорить на разных языках с помощью ИИ

© Pixabay / Pixabay/Pexels Мужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Pixabay / Pixabay/Pexels
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Телефонные мошенники вскоре могут задействовать искусственный интеллект для преодоления языкового барьера, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Кузнецов во вторник выступил в качестве модератора сессии "Актуальные проблемы борьбы с международной киберпреступностью" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Банковский перевод - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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"(Скоро – ред.) по нашему мнению, в бой вступает искусственный интеллект, и по нашим оценкам, уже к концу года телефонный мошенник... начнет менять свою природу, поскольку благодаря искусственному интеллекту будет стерта последняя граница, которая называется языковой барьер", – сказал он.
Кузнецов выразил опасения по поводу того, что кибер-мошенничество таким образом приобретет "трансграничную природу".
Он также предупредил о том, что телефонные мошенники могут начать использовать и программные инструменты с искусственным интеллектом (так называемые AI-ассистенты), чтобы вынудить своих жертв расстаться со сбережениями.
"Совсем скоро появится AI-помощник. Если сегодня у нас телефонный мошенник, ...собирает информацию, ...дозванивается, голосом рассказывает какую-то легенду, уговаривает и сам работает, то совсем скоро он скажет такому помощнику: "Хочу украсть деньги где-нибудь в Санкт-Петербурге". И помощник... без человека будет делать все сам – найдет список людей, которые живут в Петербурге, найдет телефоны, будет называть их по имени-отчеству, будет уговаривать их так, как посчитает нужным... и будет использовать всю информацию, которая у него есть, чтобы добиться этой цели и вывести деньги", – отметил Кузнецов.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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ОбществоТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк РоссииРоссияМошенничествоКибербезопасностьИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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