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Эксперт предупредила о мошенничестве со звонками якобы от Росфинмониторинга - РИА Новости, 20.05.2025
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02:40 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/moshennichestvo-2017968995.html
Эксперт предупредила о мошенничестве со звонками якобы от Росфинмониторинга
Эксперт предупредила о мошенничестве со звонками якобы от Росфинмониторинга - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт предупредила о мошенничестве со звонками якобы от Росфинмониторинга
Мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками Росфинмониторинга, а затем просят передать средства в их ведомство на хранение, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:40:00+03:00
2025-05-20T02:40:00+03:00
алла храпунова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками Росфинмониторинга, а затем просят передать средства в их ведомство на хранение, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Многим жертвам звонят мошенники и представляются сотрудниками Росфинмониторинга, просят снять все деньги со счетов и передать в эту службу", - сказала Храпунова в разговоре с агентством. Как подчеркнула эксперт, Росфинмониторинг неоднократно предупреждал, что его сотрудники никогда не звонят гражданам, тем более они никогда не будут встречаться лично с людьми и принимать у них деньги на хранение. "Расписки в таких ситуациях являются ничего не стоящей фикцией", - добавила Храпунова.
https://ria.ru/20250519/moshenniki-2017918575.html
https://ria.ru/20250214/mvd-1999483218.html
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алла храпунова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Алла Храпунова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Эксперт предупредила о мошенничестве со звонками якобы от Росфинмониторинга

Храпунова: мошенники представляются сотрудниками Росфинмониторинга

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками Росфинмониторинга, а затем просят передать средства в их ведомство на хранение, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Многим жертвам звонят мошенники и представляются сотрудниками Росфинмониторинга, просят снять все деньги со счетов и передать в эту службу", - сказала Храпунова в разговоре с агентством.
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Как подчеркнула эксперт, Росфинмониторинг неоднократно предупреждал, что его сотрудники никогда не звонят гражданам, тем более они никогда не будут встречаться лично с людьми и принимать у них деньги на хранение.
"Расписки в таких ситуациях являются ничего не стоящей фикцией", - добавила Храпунова.
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