https://ria.ru/20250520/moldavija-2018056104.html

Погранполиция: Молдавия рискует стать рынком контрабанды оружия с Украины

Погранполиция: Молдавия рискует стать рынком контрабанды оружия с Украины - РИА Новости, 20.05.2025

Погранполиция: Молдавия рискует стать рынком контрабанды оружия с Украины

Молдавия рискует превратиться в черный рынок контрабандного украинского оружия, заявил во вторник глава молдавской пограничной полиции Руслан Галушка. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:28:00+03:00

2025-05-20T14:28:00+03:00

2025-05-20T14:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Молдавия рискует превратиться в черный рынок контрабандного украинского оружия, заявил во вторник глава молдавской пограничной полиции Руслан Галушка. В феврале и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины. "Нас в основном используют как транзитную страну для целей и направлений в страны Центральной Европы. Этот риск существует, поскольку, действительно, через Украину циркулирует много оружия, в том числе без строгого контроля со стороны украинских правоохранительных органов", - заявил глава Погранполиции Молдавии в эфире телеканала TV8, отвечая на вопрос, есть ли риск, что страна превратится в черный рынок оружия, вывезенного с Украины. При этом, утверждает он, в республике пока не выявлено организованных сетей продажи боеприпасов или оружия, которые вызывали бы серьезные вопросы. "Бывают боеприпасы, но нет такого количества боеприпасов, которое бы меня насторожило, что есть канал или что происходит контрабанда таких видов оружия или боеприпасов через государственную границу, которая, очевидно, носит постоянный характер", — подчеркнул Галушка. Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявлял в феврале 2023 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявлял, что РФ располагает информацией о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в январе 2024 года на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html

https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013023198.html

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украина, россия, молдавия, сергей лавров, юлия жданова, дмитрий полянский, оон, нато, в мире