Российские войска поразили военный аэродром ВСУ
ВС России поразили военный аэродром ВСУ, цех производства БПЛА и склады снарядов
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, цеху производства дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего", — говорится в сводке.
Кроме того, целями были пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в ведомстве.
Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотников самолетного типа.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
- 662 самолета;
- 283 вертолета;
- 57 807 дронов;
- 605 зенитных ракетных комплексов;
- 23 424 танка и других боевых бронированных машин;
- 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 25 085 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 35 704 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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