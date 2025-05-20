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Российские войска поразили военный аэродром ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 20.05.2025 (обновлено: 16:30 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/minoborony-2018075728.html
Российские войска поразили военный аэродром ВСУ
Российские войска поразили военный аэродром ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Российские войска поразили военный аэродром ВСУ
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, цеху производства дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:57:00+03:00
2025-05-20T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, цеху производства дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего", — говорится в сводке.Кроме того, целями были пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в ведомстве.Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотников самолетного типа.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска поразили военный аэродром ВСУ

ВС России поразили военный аэродром ВСУ, цех производства БПЛА и склады снарядов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, цеху производства дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего", — говорится в сводке.
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Кроме того, целями были пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в ведомстве.
Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотников самолетного типа.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
  • 662 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 57 807 дронов;
  • 605 зенитных ракетных комплексов;
  • 23 424 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 25 085 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 35 704 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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