https://ria.ru/20250520/minoborony-2018075728.html

Российские войска поразили военный аэродром ВСУ

Российские войска поразили военный аэродром ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025

Российские войска поразили военный аэродром ВСУ

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, цеху производства дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:57:00+03:00

2025-05-20T15:57:00+03:00

2025-05-20T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, цеху производства дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего", — говорится в сводке.Кроме того, целями были пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в ведомстве.Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотников самолетного типа.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:

https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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