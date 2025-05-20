https://ria.ru/20250520/medvedev-2018098453.html

Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев

Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев

Роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки, ее основатели хотели, чтобы организация брала на себя ответственность, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:28:00+03:00

2025-05-20T17:28:00+03:00

2025-05-20T17:51:00+03:00

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки, ее основатели хотели, чтобы организация брала на себя ответственность, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Важно помнить, что отцы-основатели Организации Объединенных Наций хотели, чтобы эта международная организация в первую очередь брала на себя ответственность. Ее роль нельзя низводить до простого предоставления площадки для дискуссий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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дмитрий медведев, россия, санкт-петербург, оон, петербургский юридический форум — 2025, в мире