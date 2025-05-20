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Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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17:28 20.05.2025 (обновлено: 17:51 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018098453.html
Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев
Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев
Роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки, ее основатели хотели, чтобы организация брала на себя ответственность, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:28:00+03:00
2025-05-20T17:51:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки, ее основатели хотели, чтобы организация брала на себя ответственность, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Важно помнить, что отцы-основатели Организации Объединенных Наций хотели, чтобы эта международная организация в первую очередь брала на себя ответственность. Ее роль нельзя низводить до простого предоставления площадки для дискуссий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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дмитрий медведев, россия, санкт-петербург, оон, петербургский юридический форум — 2025, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Санкт-Петербург, ООН, Петербургский юридический форум — 2025, В мире
Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев

Медведев: роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки, ее основатели хотели, чтобы организация брала на себя ответственность, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Важно помнить, что отцы-основатели Организации Объединенных Наций хотели, чтобы эта международная организация в первую очередь брала на себя ответственность. Ее роль нельзя низводить до простого предоставления площадки для дискуссий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев заявил о попытках Запада монополизировать влияние в ООН
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Дмитрий МедведевРоссияСанкт-ПетербургООНПетербургский юридический форум — 2025В мире
 
 
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