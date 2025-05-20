Роль ООН нельзя низводить до дискуссионной площадки, заявил Медведев
Медведев: роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Роль ООН нельзя низводить только до дискуссионной площадки, ее основатели хотели, чтобы организация брала на себя ответственность, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Важно помнить, что отцы-основатели Организации Объединенных Наций хотели, чтобы эта международная организация в первую очередь брала на себя ответственность. Ее роль нельзя низводить до простого предоставления площадки для дискуссий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.