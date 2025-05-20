Медведев призвал возродить мандат ООН
Медведев призвал возродить мандат ООН на осуществление ее базовых принципов
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал возродить мандат ООН на осуществление ее базовых принципов и освободить организацию от засилия позиций, навязываемых Западом.
"На этом фоне важно освободить ООН от засилия определенных позиций, которые навязываются западными странами, возродить ее практический мандат на осуществление своих базовых принципов с опорой на опыт прошлого, в том числе миссии организации, которые позволили завершить гражданскую войну и восстановить целый рад важнейших государств", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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