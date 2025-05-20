https://ria.ru/20250520/medvedev-2018090985.html

Медведев призвал возродить мандат ООН

Медведев призвал возродить мандат ООН - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев призвал возродить мандат ООН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал возродить мандат ООН на осуществление ее базовых принципов и освободить организацию от... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:07:00+03:00

2025-05-20T17:07:00+03:00

2025-05-20T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал возродить мандат ООН на осуществление ее базовых принципов и освободить организацию от засилия позиций, навязываемых Западом. "На этом фоне важно освободить ООН от засилия определенных позиций, которые навязываются западными странами, возродить ее практический мандат на осуществление своих базовых принципов с опорой на опыт прошлого, в том числе миссии организации, которые позволили завершить гражданскую войну и восстановить целый рад важнейших государств", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, в мире