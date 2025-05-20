Медведев рассказал о восстановлении отношений России и США
Медведев: для диалога РФ и США нужен переход к юридическим механизмам кооперации
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Для восстановления отношений России и США необходим активный переход к формированию юридических механизмов сотрудничества, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Для восстановления доверия, например, в российско-американских отношениях, необходим активный переход от политических контактов и договоренностей к формированию юридических механизмов сотрудничества. В этом ценность права", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.