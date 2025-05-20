https://ria.ru/20250520/medvedev-2018088758.html

Медведев рассказал о восстановлении отношений России и США

Медведев рассказал о восстановлении отношений России и США - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев рассказал о восстановлении отношений России и США

Для восстановления отношений России и США необходим активный переход к формированию юридических механизмов сотрудничества, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:59:00+03:00

2025-05-20T16:59:00+03:00

2025-05-20T17:16:00+03:00

дмитрий медведев

россия

сша

санкт-петербург

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018091844_0:5:3214:1812_1920x0_80_0_0_e2626df028c5a2b7eccb90d879801ccc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Для восстановления отношений России и США необходим активный переход к формированию юридических механизмов сотрудничества, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Для восстановления доверия, например, в российско-американских отношениях, необходим активный переход от политических контактов и договоренностей к формированию юридических механизмов сотрудничества. В этом ценность права", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html

россия

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, россия, сша, санкт-петербург, в мире