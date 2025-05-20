Медведев: соглашения с государствами-марионетками обречены на провал
Дмитрий Медведев: соглашения с государствами-марионетками обречены на провал
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Соглашения с государствами-марионетками обречены на провал, договариваться можно только с действительно самостоятельными и независимыми государствами, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Договариваться нужно с действительно самостоятельными, подчеркиваю, действительно самостоятельными и в полной мере независимыми государствами. Причем вне зависимости от их размера, от размера территории или населения, потому что суверенитет не в этом проявляется. Напротив, любые соглашения с государственными марионетками обречены на провал", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.