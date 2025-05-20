https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083561.html

Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией

Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией

Новая администрация США демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для урегулирования конфликтов, в том числе на Украине, заявил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:41:00+03:00

2025-05-20T16:41:00+03:00

2025-05-20T17:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новая администрация США демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для урегулирования конфликтов, в том числе на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это понимает и новая администрация Соединенных Штатов Америки, которая, во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов - и, конечно же, самого сложного украинского конфликта", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html

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сша, украина, россия, дмитрий медведев, в мире