Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией
Медведев: США используют дипломатию для урегулирования конфликта на Украине
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новая администрация США демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для урегулирования конфликтов, в том числе на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Это понимает и новая администрация Соединенных Штатов Америки, которая, во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов - и, конечно же, самого сложного украинского конфликта", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.