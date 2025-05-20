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Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией - РИА Новости, 20.05.2025
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16:41 20.05.2025 (обновлено: 17:25 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083561.html
Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией
Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией
Новая администрация США демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для урегулирования конфликтов, в том числе на Украине, заявил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:41:00+03:00
2025-05-20T17:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новая администрация США демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для урегулирования конфликтов, в том числе на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это понимает и новая администрация Соединенных Штатов Америки, которая, во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов - и, конечно же, самого сложного украинского конфликта", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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сша, украина, россия, дмитрий медведев, в мире
США, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев заявил о стремлении США решать конфликты дипломатией

Медведев: США используют дипломатию для урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новая администрация США демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для урегулирования конфликтов, в том числе на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Это понимает и новая администрация Соединенных Штатов Америки, которая, во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов - и, конечно же, самого сложного украинского конфликта", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев: гарантии долгосрочного мира содержатся в нормах права
Вчера, 16:40
 
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