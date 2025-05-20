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В Новосибирске машина вспыхнула во время движения
В Новосибирске машина вспыхнула во время движения - РИА Новости, 20.05.2025
В Новосибирске машина вспыхнула во время движения
В Новосибирске во время движения вспыхнул автомобиль Hyundai Solaris на газе, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:30:00+03:00
2025-05-20T08:30:00+03:00
2025-05-20T09:10:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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НОВОСИБИРСК, 20 мая — РИА Новости. В Новосибирске во время движения вспыхнул автомобиль Hyundai Solaris на газе, сообщили в региональном главке МЧС. Во вторник в соцсетях и мессенджерах появилось видео с домофона, на котором запечатлена горящая машина в одном из дворов города."Сотрудники МЧС России потушили горящий легковой автомобиль на газобаллонном оборудовании за шесть минут. По предварительным данным, водитель с ожогами направлен на амбулаторное лечение", — говорится в релизе.По данным ведомства, инцидент произошел рано утром.
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Кадры взрыва автомобиля с двигателем на газе в Новосибирске
Леговушка с двигателем на газе вспыхнула прямо на ходу в одном из дворов Новосибирска, водитель получил ожоги, сообщило управление МЧС.
2025-05-20T08:30
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
В Новосибирске машина вспыхнула во время движения
В Новосибирске автомобиль на газе вспыхнул на ходу, пострадал водитель