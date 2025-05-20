https://ria.ru/20250520/mashina--2017984822.html

В Новосибирске машина вспыхнула во время движения

В Новосибирске машина вспыхнула во время движения - РИА Новости, 20.05.2025

В Новосибирске машина вспыхнула во время движения

В Новосибирске во время движения вспыхнул автомобиль Hyundai Solaris на газе, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:30:00+03:00

2025-05-20T08:30:00+03:00

2025-05-20T09:10:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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НОВОСИБИРСК, 20 мая — РИА Новости. В Новосибирске во время движения вспыхнул автомобиль Hyundai Solaris на газе, сообщили в региональном главке МЧС. Во вторник в соцсетях и мессенджерах появилось видео с домофона, на котором запечатлена горящая машина в одном из дворов города."Сотрудники МЧС России потушили горящий легковой автомобиль на газобаллонном оборудовании за шесть минут. По предварительным данным, водитель с ожогами направлен на амбулаторное лечение", — говорится в релизе.По данным ведомства, инцидент произошел рано утром.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009113084.html

новосибирск

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры взрыва автомобиля с двигателем на газе в Новосибирске Леговушка с двигателем на газе вспыхнула прямо на ходу в одном из дворов Новосибирска, водитель получил ожоги, сообщило управление МЧС. 2025-05-20T08:30 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто