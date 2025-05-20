https://ria.ru/20250520/liksutov-2018013224.html

Ликсутов: объем выпуска электротехнического оборудования вырос на 39,6%

Ликсутов: объем выпуска электротехнического оборудования вырос на 39,6% - РИА Новости, 20.05.2025

Ликсутов: объем выпуска электротехнического оборудования вырос на 39,6%

Объем выпуска электротехнического оборудования в Москве вырос на 39,6% в январе-марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:13:00+03:00

2025-05-20T12:13:00+03:00

2025-05-20T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Объем выпуска электротехнического оборудования в Москве вырос на 39,6% в январе-марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город создает условия для устойчивого роста индекса промышленного производства в различных отраслях. Так, в январе-марте 2025 года объем выпуска электротехнического оборудования вырос на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Он отметил, что таких высоких показателей производители достигли в том числе благодаря действующему в столице комплексу мер поддержки промышленности.Кроме того, московские производители увеличили выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств на 49,8%, комплектов электрической аппаратуры коммутации – на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года."Столичную электротехническую промышленность сегодня представляют более 130 предприятий. Компании выпускают высокотехнологичную продукцию, которая успешно замещает иностранные аналоги и востребована во всех регионах России. При этом спрос на нее уверено растет. По итогам трех месяцев 2025 года объем отгрузки составил более трех миллиардов рублей", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, производитель воздуховодов, фасонных изделий, шумоглушителей, деталей систем вентиляции – столичная "Фабрика Вентиляции ГалВент" - продолжает развивать и расширять свой ассортимент продукции, представив инновационный штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали, который предназначен для вентиляционных систем различного назначения.По итогам работы первых трех месяцев этого года объем производства изделий увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это свидетельствует о росте спроса и успешной реализации стратегии расширения ассортимента.Другой столичный производитель оборудования для распределения электроэнергии и систем автоматизации – "Электропривод НПЦ-21" – за январь-март этого года выпустил более 3 тысяч шкафов автоматизации и распределительных устройств НКУ. Это свидетельствует о высокой динамике производства и спросе на высокотехнологичную продукцию.По словам генерального директора компании Валерия Притулина, в течение первых трех месяцев с начала года компания отгрузила оборудования на сумму более 958 миллионов рублей, демонстрируя стабильный рост и высокий спрос. Благодаря современным технологиям и высоким стандартам качества, компания укрепляет позиции на рынке, расширяет ассортимент и увеличивает объемы производства, чтобы своевременно удовлетворять потребности энергетического сектора.

https://ria.ru/20250519/liksutov-2017857954.html

https://ria.ru/20250519/liksutov-2017774202.html

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин