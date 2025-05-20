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Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве - РИА Новости, 20.05.2025
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14:18 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/lavrov-2018054225.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве - РИА Новости, 20.05.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:18:00+03:00
2025-05-20T14:18:00+03:00
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турция
москва
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 20 мая-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в черноморском регионе и график контактов на высшем и высоком уровне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она на брифинге. "Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на обстановке в Сирии, Ливии, Закавказье, а также в черноморском регионе", - пояснила она, добавив, что стороны также рассмотрят график контактов на высшем и высоком уровне.
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россия, турция, москва, сергей лавров, мария захарова, хакан фидан, в мире
Россия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Хакан Фидан, В мире
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве

Захарова: Лавров встретится с Фиданом в ходе его визита в Москву 25-27 мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 мая-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в черноморском регионе и график контактов на высшем и высоком уровне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она на брифинге.
"Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на обстановке в Сирии, Ливии, Закавказье, а также в черноморском регионе", - пояснила она, добавив, что стороны также рассмотрят график контактов на высшем и высоком уровне.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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РоссияТурцияМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваХакан ФиданВ мире
 
 
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