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Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве - РИА Новости, 20.05.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в черноморском регионе и график контактов на высшем и высоком уровне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она на брифинге. "Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на обстановке в Сирии, Ливии, Закавказье, а также в черноморском регионе", - пояснила она, добавив, что стороны также рассмотрят график контактов на высшем и высоком уровне.
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россия, турция, москва, сергей лавров, мария захарова, хакан фидан, в мире
Россия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Хакан Фидан, В мире
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве
Захарова: Лавров встретится с Фиданом в ходе его визита в Москву 25-27 мая